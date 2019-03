Leschede. Saisonende in der Volleyball-Regionalliga und -Oberliga: Die Würfel sind für den SC Spelle-Venhaus, den SV Union Lohne und die beiden Teams vom FC Leschede gefallen.

Regionalliga, Frauen: Zum Abschluss der Saison bedankte sich der FC Leschede mit einem 3:1-Heimerfolg über Tuspo Weende bei seinen Fans.



Das Team von Dieter Jansen und Jörg Alsmeier konnte befreit aufspielen, da ihnen der Relegationsplatz zur Oberliga bereits zuvor nicht mehr zu nehmen war.

Zu Beginn der Partie setzten die Lescheder allerdings die Spielweise fort, die sie auch in Osnabrück an den Tag gelegt hatten: Zu viele Eigenfehler und eine schwache Annahme führten zum 19:25 im ersten Satz.

Nach einer kurzen Ansprache durch das Trainerteam zeigten die Leschederinnen ein anderes Gesicht: Immer mehr Spielzüge gelangen und in allen Elementen konnte die Leistung gesteigert werden, sodass der Satz mit 25:18 gewonnen werden konnte. Auch im dritten Durchgang behielt der FCL die Nerven und setzte sich mit 25:18 durch.

Im vierten Satz setzte der FC Leschede sein Spiel konsequent durch und gab die Anfangsführung nicht mehr aus der Hand. Zum Schluss stand ein 25:15 auf der Anzeigentafel.

Nun heißt es, für die Mannschaft von Trainer Dieter Jansen und Jörg Alsmeier, in der Relegation um den Klassenerhalt zu kämpfen. In der Abschlusstabelle fehlten letztlich zwei Punkte zum rettenden Ufer. Die Relegation findet am 6. oder 7. April statt.

Auch Spelle gewinnt

Für den SC Spelle-Venhaus ging es vor dem Spiel ebenfalls um nichts mehr. Dennoch hatte sich das Team von Trainer Sebastian Gartemann beim 3:2-Sieg gegen den Oldenburger TB einiges vorgenommen.





„Es sollte und musste eine Mischung gefunden werden, das Spiel zu gewinnen aber auch personell jede Spielerin, die uns in der Saison oder auch beim Training geholfen hatte einzusetzen“, so Gartemann. Dabei durften Zuspielerin Marie Rauen aus der zweiten Mannschaft und das gerade erst 14-jährige Talent Jana Holtel aus der vierten Mannschaft Regionalliga-Luft schnuppern. „Die zwei Spielerinnen haben uns in der Saison sehr unterstützt, haben das Training bereichert und stehen sicherlich auch mit für den Weg kommender Jahre in Spelle. Nicht vergessen möchte ich da Lia Lögers aus der vierten Mannschaft.“ Die ebenfalls sehr talentierte, junge Spielerin durfte sich in einigen Trainingseinheiten zeigen und machte dort ihre Sache ebenfalls sehr gut, bestätigte Gartemann.

Der SCSV hätte kaum besser in die Partie starten können und gewann die ersten beiden Sätze mit 25:14 und 25:20. Eva Oldhaus hatte sich durch gute Trainingsleistungen in die Startsieben gekämpft, und rechtfertigte dies mit einer konzentrierten Leistung.

Ab Durchgang drei bekam das Spiel allerdings einen Bruch: Oldenburg schlug deutlich besser auf, machte den Spellerinnen große Probleme durch eine sehr starke Defensivarbeit. „Während Oldenburg besser wurde, haben wir deutlich nachgelassen“, so Gartemann. Nach einem 21:25 und einem 23:25 musste der Tiebreak die Entscheidung bringen.

Nach einem zwischenzeitlichen 3:8 schwörte sich das SCSV-Team neu ein. „Mit deutlich verbesserter Körpersprache und Aggressivität konnten wir den Satz doch noch drehen und das Spiel positiv für uns gestalten.“ In den kommenden Tagen will die Mannschaft beratschlagen, ob sie die Relegation zur Dritten Liga angehen möchte.

Lohne gewinnt, Leschede verliert

Oberliga, Frauen: Die Tecklenburger Land Volleys waren Gastgeber für gleich zwei Mannschaften aus der Region. Während der SV Union Lohne seine Partie mit 3:1 gewinnen konnte, hatte der FC Leschede II mit 0:3 das Nachsehen.

Die Lohnerinnen feierten im 18. Spiel ihren 16. Sieg und somit den schon zuvor feststehenden Aufstieg in die Regionalliga.





Der erste Satz ging jedoch mit 25:16 klar an die Gastgeberinnen. Nach einem hart umkämpften und spannenden zweiten Durchgang (27:25 für Lohne) setzte sich das Team von Katharina Schöttmer und Harald Nüsse anschließend mit 25:22 und 25:12 durch.

In ihrem vorerst letzten Spiel in der Oberliga schafften es die Volleyballerinnen vom FC Leschede II nicht, einen Satz für sich entscheiden (22:25, 20:25, 21:25). Dennoch hielten sie bis zum Schluss mit und können in der kommenden Saison in der Verbandsliga die Rückkehr anpeilen.