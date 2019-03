Dörpen. Im Ringen gehört der 17-jährige Nikita Mordowzew (Blau-Weiß Dörpen) mit zu den Besten, die Deutschland in diesem Sport bei den Junioren zu bieten hat. Doch für die Sportskanone nicht genug: Der Schüler des Gymnasiums Sögel spielt zudem Volleyball bei Raspo Lathen.

Dörpen Die Talenteschmiede der Ringerabteilung von Blau-Weiß Dörpen kann sich wahrlich sehen lassen: Nicht nur, dass der 15-jährige Maik Günther bei der emsländischen Sportlerwahl in der Kategorie Nachwuchs für den Sport-Oscar in diesem Jahr nominiert war, auch Trainer Sergej Baal stand vor drei Jahren als Sportpersönlichkeit zur Wahl.

Große Titelsammlung

Doch mit Nikita Mordowzew hat Dörpen einen weiteren aufstrebenden Ringer in seinem Lager. Seine Erfolge können sich wahrlich sehen lassen. Zuletzt feierte der 17-Jährige den Sieg bei der Niedersachsenmeisterschaft in Meppen und einen zweiten Platz bei der Norddeutschen Meisterschaft in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm in Lubtheen. Nun peilt der Schüler des Gymnasiums in Sögel den Deutschen Meistertitel Anfang April an.

„Man muss sich immer hohe Ziele setzen. Ich bin jetzt im älteren Jahrgang der A-Jugend, da ist es natürlich mein Ziel den Sieg zu holen. Zumindest ein Platz auf dem Treppchen wäre super“, erzählt Mordowzew, der für einen Interviewtermin aufgrund des nachfolgenden Trainings nur kurz angebunden ist. Vor elf Jahren habe er „ganz zufällig“ zum Ringen gefunden. „Ich habe mich mit meinen Eltern informiert, was man so an Sportarten machen kann. Es sollte aber etwas anderes sein als Fußball. Das hat ja jeder gemacht. Dann kam ein Mann auf uns zu, der meinte, dass Ringen doch ein toller Sport wäre. Dann hat es mir richtig gut gefallen und ich bin dabei geblieben. Wer der Mann eigentlich war, kann ich aber nicht mehr sagen“, lacht Mordowzew.

Neben Ringen auch Volleyball

Obwohl er noch bei den Junioren an den Start geht, hat der 17-Jährige bis heute sehr viel erreicht. Bei den Deutschen Meisterschaften vor vier Jahren schaffte es der Blondschopf bis auf den vierten Platz und verpasste eine Medaille ganz knapp. „Vor drei Jahren habe ich beim Internationalen Osterturnier in Utrecht den zweiten Platz belegt“, so Mordowzew über die im Ringersport hoch angesehene Veranstaltung bei der alleine im vergangenen Jahr 691 Sportler aus ganz Europa teilgenommen haben. „Zudem waren Ringer aus den USA, Kanada und weiteren Ländern vor Ort.“

Mit dem Ringen, für das er dreimal in der Woche trainiert und an Wochenenden an Turnieren teilnimmt, fühlt sich der 17-Jährige aber noch nicht ganz ausgelastet. „Nebenbei spiele ich auch noch Volleyball bei den Herren von Raspo Lathen in der Bezirksliga. Da trainieren wir dienstags und freitags. Am Freitag bin ich also erst beim Ringen und dann Volleyball.“

Sport am freien Tag

Seinen einzigen freien Tag, dem Donnerstag, verbringt Mordowzew mit Joggen oder Krafttraining. „Für andere Hobbys bleibt dann auch keine Zeit mehr“, grinst die Sportskanone und macht sich wieder auf den Weg zum Training.

Mit einer solchen Einstellung dürfte der Titel bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften nicht weit weg sein. Das Talent dazu hat er, und den Willen, den ein Sportler für solche Ziele aufbringen muss, auch.