Lübtheen. Das Emsland entwickelt sich mehr und mehr zu einem Ringer-Land: Während sich die Ringer des SV Blau-Weiß Dörpen bei den Norddeutschen Meisterschaften in Lübtheen fünfmal auf dem Podium wiederfanden, schnappte der TV Meppen zweimal zu.

Der Meppener David Krieg erkämpfte sich bei den B-Junioren (bis 62 kg) Bronze. Mark Mordowzew musste sich in der Gewichtsklasse bis 48 kg nur seinem dänischen Finalgegner Rasambek Bisultanov geschlagen geben – Platz zwei. Justin Krieg (TV Meppen) wurde Fünfter.



Artur Gaas überzeugt

In der Gewichtsklasse bis 32 kg überzeugte Artur Gaas vom TV Meppen und war lediglich Anton Schneider vom HAC Stralsund unterlegen. Für Abdullah Dalnaev (TV Meppen) und Leon Utockin reichte es in der Klasse bis 41 kg nicht zu einer Medaille. Nikita Neumann (TV Meppen) musste sich in der Klasse bis 38 kg mit Rang fünf begnügen.

Mordowzew und Günther stark

Bei den A-Junioren landete Nikita Mordowzew auf dem zweiten Platz. Er behauptete sich gegen Ringer bis zu 80 kg. Neben Mordowzew sicherte sich mit Richard Grune ein weiterer Dörpener den dritten Platz. Maik Günther ergatterte die dritte Silbermedaille für BW Dörpen, allerdings in der Gewichtsklasse bis zu 92 kg.

Bei den Herren bis zu 97 kg verpasste Eduard Burbach knapp das Finale, holte sich dennoch mit Platz drei ein Edelmetall ab. Neben den emsländischen Sportlern kämpften insgesamt weitere 28 Mannschaften aus Dänemark, Polen und Deutschland um den Norddeutschen Meistertitel.