In der Tischtennis-Quartalsrangliste hat sich einiges getan. Foto: Georg Bruns

Meppen. Im Tischtennis-Sport gibt es seit 2010 eine Berechnungsmethode in Form einer Rangliste. Diese Bestenliste wird vierteljährlich aktualisiert und führt Spielerinnen und Spieler aller Leistungs- und Altersklassen in einem einzigen Klassement. Die Führung von Rainer Klaßen (Sparta Werlte) ist zur Normalität geworden. Doch schmilzt sein Vorsprung sichtlich, weil er nicht mehr so hochklassig spielt.