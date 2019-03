Lathen. Knapp an den Medaillen vorbei: Bei der Nordwestdeutschen Meisterschaft haben die U-14-Volleyballerinnen des SV Raspo Lathen in eigener Halle den vierten Platz belegt. Der SV Union Lohne reihte sich auf Platz fünf ein, während der SC Spelle-Venhaus unter zwölf Teams Achter wurde. Die Volleyballerinnen aus Lüneburg holten sich den Titel.

Mit einem Sieg zogen die Lathenerinnen als Gruppenzweite in die Zwischenrunde der besten acht Teams ein. Während das Duell gegen Spelle gewonnen und die Partie gegen Emlichheim verloren wurde, war ein Sieg gegen Hemmendorf-Salzhemmendorf Pflicht, um noch in das Halbfinale einzuziehen. Mit dem TV Schledehausen traf Lathen dort auf keinen geringeren als den Meister des Bezirks Weser-Ems. In dem spannenden Spiel schenkten sich beide Mannschaften nichts. Dennoch sicherte sich der TV Schledehausen im Tiebreak mit 15:11 den Finaleinzug und damit das Ticket zur Deutschen Meisterschaft in Mauerstetten. Im Kampf um Platz drei traf Lathen erneut auf den SC Union Emlichheim. Dieses Mal konnten die Gastgeberinnen über lange Zeit mithalten, dennoch holte sich der Gegner mit 2:0-Sätzen die Bronzemedaille.

Union Lohne hatte sich in der Vorrundengruppe an die Spitze gesetzt, wurde in der Zwischenrunde nach einem Sieg gegen den TV Eiche Horn Bremen und zwei Niederlagen gegen Lüneburg und Schledehausen Gruppendritter. Durch einen Sieg gegen den BW Hemmendorf-Salzhemmendorf sicherte sich Lohne den fünften Platz.





Auf Platz acht beendet der SC Spelle-Venhaus das Turnier in Lathen. Die Mannschaft musste sich im Spiel um Platz sieben dem TV Eiche Horn Bremen geschlagen geben.

Somit steht fest, dass Schledehausen auf Platz zwei und die Nordwestdeutschen Meister aus Lüneburg die Länder Niedersachsen und Bremen bei den Deutschen Meisterschaften am 18. und 19. Mai vertreten werden.

Mit einer ausgelassenen Tanzeinlage von Spielerinnen, Trainern, Eltern und Fans endete am Sonntag das zweitägige Turnier.