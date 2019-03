Bramsche. Auf der Zielgeraden der Bezirksliga-Saison empfingen die Basketballerinnen der SG Bramsche die zweite Mannschaft des TSV Quakenbrück. Gegen die favorisierten Gäste hatte die Mannschaft vom Trainerduo Thomas Roß und Andreas Magel am Ende mit 53:61 das Nachsehen.

Trainer Roß war mit der Einstellung seiner Truppe dennoch zufrieden: „Die Mädels haben trotz der Niederlage die wohl beste Leistung in der Rückrunde abgerufen.“



Bramsche lässt Quakenbrück nicht entkommen

Von der ersten Minute waren die Bramscherinnen hellwach und hielten das Spiel offen. Im weiteren Verlauf konnte sich der TSV zwar durch einige Treffer aus der Dreierdistanz absetzen. Aber mit viel Kampf und Einsatz verkürzte Bramsche den Rückstand bis zur Halbzeit auf 25:30.

Ausgeglichene zweite Hälfte

„In Hälfte zwei war es ein komplett ausgeglichenes Spiel, beide Teams haben guten und schnellen Basketball gezeigt“, so Roß. Doch immer, wenn das Spiel zugunsten der Gastgeber zu kippen drohte, hatte Quakenbrück eine Antwort und blieb in Führung. Vor allem in der Schlussphase machte Bramsche immer mehr Druck, doch den Sieg ließen sich die Gäste nicht nehmen.