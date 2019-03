Meppen. Erneuter Derbysieg für Harens B-Mädchen-Handballerinnen: Auch im Rückspiel setzten sie sich gegen Meppen durch. Die C-Junioren der SG Lingen-Lohne beenden die Saison nach einem Sieg auf Platz fünf.

Verbandsliga, B-Junioren: Zwei Wochen nach dem Hinspielsieg hat der TV Meppen auch das zweite Duell mit der HSG Delmenhorst mit 25:23 (10:9) gewonnen. Eine über die gesamte Spielzeit enge Partie lieferten sich die beiden Teams. Meppen stand gut in der Defensive und hatte einen starken Henry Niesing als Rückhalt im Tor. Im Angriff spielten die Gastgeber diszipliniert und fanden immer wieder Lösungen zum Torerfolg. Mit dem 16:13 in Überzahl durch einen schönen Heber von Jann Jüngerhans konnte sich der TV erstmals mit drei Treffern absetzen, versäumte es in dieser Phase aber, den Vorsprung auszubauen. Zudem hatte Meppen Pech mit einigen Abprallern. So ging der Gast mit dem 17:18 in der 41 Minute erstmals in Front. Doch Meppen legte in der Abwehr noch einmal zu, und einmal mehr war Verlass auf Henry Niesing, der in der Schlussphase drei freie Bälle entschärfte. Diese Vorlage nutzen seine Vorderleute und gingen durch zwei Einzelaktionen von Nick Strothmann und Lasse Klene wieder mit 21:20 in Führung. Ein Rückraumgeschoss durch Julian Becker zum 24:22 sorgte für die erste Zwei-Tore-Führung in der Schlussphase, die der TV nicht mehr abgab.

Landesliga, B-Juniorinnen: Ausgerechnet im Derby gegen den TV Meppen hat der TuS Haren den ersten Sieg nach der Winterpause errungen. Mit 34:24 (14:8) setzten sich die Gastgeberinnen, die das Hinspiel mit 37:16 gewonnen hatte, am Sonntag durch. Haren hatte bis dato alle vier Begegnungen nach der Winterpause verloren, während Meppen zwei seiner letzten drei Spiele gewonnen hatte. Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start ins Spiel. Bis Meppen selbst so richtig ins Spiel fand, vergingen wertvolle Minuten. In der Abwehr bewegten die Gäste nur die Arme, sodass Haren mit schnellen Bewegungen die Abwehr leicht überwand. Mit einem 14:8 ging es in die Kabine. In der Halbzeitpause zeigte Meppens Trainerteam den Spielerinnen aber nicht ihr Fehler auf, sondern verdeutlichte ihnen mittels Flipchart, wie sie die Harener Abwehr überwinden könnten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war die Gästeabwehr präsenter und lauter. Im Angriff trug sich Meppens Luisa Pengemann fünfmal in die Torschützenliste ein, sodass die Gäste auf 20:15 verkürzten. Aber im Anschluss verlor Meppen wieder den Faden. Meppens Trainerteam: „Heute waren wir einfach zu träge, kamen nicht aus dem Quark und ließen zu viele einfache Tore zu. Positiv ist aber, dass sich wieder mehrere Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen konnten. Wenn man mit Schwung kam, war man genauso schwer zu halten wie der Gegner.“





Landesliga, C-Junioren: Seine dritte Auswärtsniederlage in Folge hat der TuS Haren kassiert. Bei der HSG Grönegau-Melle unterlag das Team am Sonntag mit 28:31. Haren steckt mit vier Sieg und zwölf Niederlagen auf dem vorletzten Platz fest.

Landesliga, C-Juniorinnen: Mit einer klaren Auswärtsniederlage ist die HSG Haselünne/Herzlake am Sonntag aus Schüttorf zurückgekehrt. 14:25 hießt es am Ende aus Sicht der Emsländerinnen. Dadurch tauschen die Teams die Plätze. Die HSG rutscht vom vorletzten auf den letzten Platz.