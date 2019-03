Meppen. Ordentlich zugelangt wurde bei den Junioren-Niedersachsenmeisterschaften im griechisch-römischen Ringen in der Sporthalle am Nagelshof in Meppen. Gleich mehrere emsländische Ringkämpfer nahmen Medaillen mit nach Hause.

Meppen Bereits zum dritten Mal war das Emsland Gastgeber für die besten Ringer Niedersachsens. 2015 und 2016 fanden die Meisterschaften in Dörpen statt. In diesem Jahr ermittelten insgesamt 110 Ringer von der A- bis zur D-Jugend, darunter 30 aus dem Emsland, in unterschiedlichen Gewichtsklassen ihre Landesmeister.

Günther ohne Probleme

In der schwersten Gewichtsklasse (bis 92 Kilogramm) der A-Junioren überzeugte Maik Günther vom SV Blau-Weiß Dörpen. Der 15-Jährige setzte sich klar gegen seine Gegner Michael Fischer (Artlands Sports) und Hassan El-Ezzi (KSV Siegfried Salzgitter). Im dritten und letzten Kampf sah es gegen Michal Kaminski (TKW Nienburg) etwas enger aus, dennoch ging die Wertung mit 5:0 an Günther, der damit seinen Vorjahressieg wiederholte.

Ebenfalls auf dem Siegertreppchen ganz oben landete mit Nikita Mordowzew (bis 80 kg) ein weiterer Dörpener Kämpfer. Mordowzew gewann all seine fünf Kämpfe, musste allerdings gegen seinen Teamkollegen Richard Grune einen Punkt abgeben. Grune landete in der Endabrechnung auf dem dritten Rang.

Viele Medaillen bei den B-Junioren

Bei den B-Jugendlichen schnappte sich Alan Hadikov vom TV Meppen in der Gewichtsklasse bis 75 kg konkurrenzlos den ersten Platz. Maik Utockin (BW Dörpen) gewann in zwei Kämpfen gegen seinen einzigen Gegner David Krieg (TV Meppen) in der Klasse bis 62 kg.

Während der Meppener Justin Krieg (bis 48 kg) den vierten Rang belegte, wurde Albert Geiger ohne Konkurrenz Landesmeister in der Klasse bis 44 kg. Mit Abdullah Dalnaev (TV Meppen) und Leon Utockin von BW Dörpen schnappten sich gleich zwei Emsländer in der Kategorie bis 41 kg mit den Plätzen drei beziehungsweise zwei eine Medaille. Nikita Neumann (bis 38 kg) vom TV Meppen holte sich ebenfalls Silber. Für Artur Gaas blieb in der Gewichtsklasse bis 35 kg nur der siebte Platz übrig.

Starke C-Jugend des TV Meppen

Bei den C-Junioren zeichnete sich vor allem der TV Meppen erfolgreich. In der Gewichtsklasse bis 63 kg setzte sich Rodion Bernwald (Platz eins) zweimal gegen Alexander Hasanov (Platz zwei) durch. In der Gewichtsklasse bis 54 kg ergatterte August Degenhart Gold. Die Meppener Artur Bär (bis 46 kg) und Fynn Jaspers (bis 41 kg) holten den dritten Rang.

Daniel Pedde (BW Dörpen) gewann zwei seiner drei Kämpfe in der Gewichtsklasse bis 35 kg und schnappte sich die Silbermedaille. Der Meppener Rachim Dalnaev (bis 29 kg) hatte in drei Kämpfen das Nachsehen und belegte den vierten Rang.

Karkhanin und Helmut auf Platz eins

Bei den D-Junioren überzeugte Maxim Karkhanin (TV Meppen) in der Klasse bis 32 kg mit drei Siegen und Rang eins. Seine Teamkollegen Gabriel Letner und Anton Gette wurden Dritter und Vierter. Mit Damian Helmut (Erster), Semön Bernwald (Zweiter) und Abdul-Rahman Dalnaev (Dritter) belegten alle drei Meppener in der Gewichtsklasse bis 27 kg die ersten drei Plätze. Für die beiden TVM-Ringer Dimitri Enes (bis 25 kg) und Marek Nuss (bis 22 kg) blieben die die Ränge sechs und drei übrig.