Ingolstadt. Hochzufrieden trat Leichtathletin Marit Schute vom LAV Meppen die Heimreise von den Deutschen-Cross-Meisterschaften in Ingolstadt an. Im Lauf der U-18-Jugend erreichte die einzige emsländische Teilnehmerin den elften Rang.

„Das war insgesamt ein sehr zufriedenstellender Platz“, freute sich Schute nach dem engen Rennen. Von Beginn an in der Spitzengruppe erreichte sie das Ziel nach 16:08 Minuten, nur 28 Sekunden hinter den Medaillenrängen. Dabei musste sie sich in der zwei Jahrgänge umfassenden Altersklasse mit Julen Behrens (ASC Damstadt/5.Platz/15:58 Min.) und Leonie Borchers (VfL Billerbeck/6. /16:01) nur zwei gleichaltrigen Athletinnen des jüngeren Jahrgangs beugen.



„Immerhin war ich zweitschnellste Norddeutsche und das zeitgleich mit Lisa Hausdorf (AK Hamburg West), die Zehnte wurde“, zog die junge Meppenerin ein überaus positives Fazit zum Abschluss der Crosslauf-Saison.