Die Freude über die Vizemeisterschaft in der Volleyball-Regionalliga ist beim SC Spelle-Venhaus groß. Foto: Werner Scholz

Weende. Große Freude beim SC Spelle-Venhaus: Das Team von Trainer Sebastian Gartemann hat sich Platz zwei in der Volleyball-Regionalliga gesichert. Der FC Leschede muss hingegen in der Relegation vor dem Gang in die Oberliga zittern.