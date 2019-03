Balingen. Nach acht Siegen in Folge ist die Serie gerissen. Die HSG Nordhorn-Lingen hat im Spitzenspiel der 2, Handball-Bundesliga beim Tabellenführer HBW Balingen-Weilstetten mit 24:30 verloren. Damit bliebt der Gast Dritter. Der Abstand auf die Baden-Württemberger, die den 21. Heimsieg in Folge feierten, beträgt jetzt sechs Punkte.

Das Zwei-Städte-Team lag vor 2350 Zuschauern in der ausverkauften Sparkassen Arena in Balingen mit 11:14 zurück. Wie schon beim 26:29 in der Hinrunde erwischte die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann, der nach Nicky Verjans und Philipp Vorlicek auch noch auf Patrick Miedema verzichten musste, einen schwachen Start. Sie lag nach einem halben Dutzend Fehlwürfen bereits mit 0:3 zurück, als Linksaußen Lasse Seidel nach fünfeinhalb Minuten endlich der erste Treffer für Nordhorn-Lingen gelang.

Doch die starken Balinger ließen nicht locker, sie legten sofort zwei weitere Treffer nach. Näher als zwei Tore beim 3:5 und 4:6 kamen die Gäste nicht mehr heran. Das 10:14 erzielte der nach langer Verletzungspause ins Team zurückgekehrte Jens Wiese, der zwei Minuten später mit seinem zweiten Treffer aus dem Rückraum für den Halbzeitstand sorgte.

Als HSG-Topschütze Georg Pöhle kurz nach dem Seitenwechsel nach der dritten Zeitstrafe die Rote Karte sah, war die HSG endgültig zu sehr geschwächt. Balingen setzte sich Tor um Tor ab. In der 44. Minute führte das Team von Trainer Jens Bürkle mit 24:14. Sein HSG-Kollege Heiner Bültmann reagierte mit einer Auszeit. Sein Team verkürzte auf 19:25, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Der Text wird aktualisiert