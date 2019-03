Lathen. Die U-14-Volleyballerinnen des SV Raspo Lathen treten an diesem Wochenende in eigener Halle bei den Nordwestdeutschen Meisterschaften an.

Von insgesamt zwölf Teams aus den Bezirken Weser-Ems, Hannover, Braunschweig und Bremen/Lüneburg haben lediglich zwei Mannschaften die Chance, als Nordwestdeutscher Meister und Vizemeister das Ticket für die Deutsche Meisterschaft im Mai zu lösen.



In vier Dreiergruppen starten die Volleyballerinnen am heutigen Samstag um 9 Uhr in das Turnier, das am morgigen Sonntag um 11 Uhr fortgesetzt wird.

Als Gruppenerster und -zweiter geht es weiter in die Zwischenrunde, nach der die besten vier Mannschaften in den Halbfinals um den Finaleinzug und damit die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften kämpfen.

Bei den Bezirksmeisterschaften Ende Januar qualifizierte sich der SC Union Emlichheim gemeinsam mit dem Vizemeister SV Union Lohne und dem Bezirksmeister aus Schledehausen für das Turnier in Lathen. Raspo wurde Vierter und ist als Gastgeber automatisch dabei.

Schledehausen und Lohne gelten durch ihren Erfolg bei der Bezirksmeisterschaft als Favoriten. pm