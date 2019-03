Meppen. Sieben der neun ranghöchsten Handballmannschaften der Region sind an diesem Wochenende im Einsatz. Die C-Junioren der SG Lingen-Lohne bestreiten in der Oberliga bereits ihre letzte Partie. Eine unfreiwillige Pause legt Haren ein.

Verbandsliga, Herren: Ausfallen wird das für Samstag angesetzte Heimspiel des TuS Haren. VfL Fredenbeck II habe abgesagt, teilten die Harener am Freitagvormittag auf ihrer Homepage mit. „Somit erhalten wir voraussichtlich die zwei Punkte am ‚grünen Tisch‘“, heißt es dort.

Landesklasse, Herren: Zum Kellerduell kommt es am Samstag in der Sporthalle St. Ursula in Haselünne, wenn die HSG Haselünne/Herzlake um 17.30 Uhr den Tabellenletzten FC Schüttorf II empfängt. „Wenn wir den Klassenerhalt noch realisieren wollen, ist ein Sieg Pflicht, denn auch wenn die Grafschafter erst einen Sieg zu verzeichnen haben, sind sie gerade im Derby nicht zu unterschätzen“, mahnt HSG-Trainer Christoph Möller. Er warnt vor Schüttorfs Florian Wintels, der mit 94 Treffern auf Rang zwei der ligaweiten Torschützenliste liegt. „Wir werden uns reinknien und Schüttorf alles abverlangen. Jeder, der im nächsten Jahr Landesklasse spielen will, ist dabei gefordert, alles für die Mannschaft zu geben“, schwört Möller seine Spieler ein. Das Hinspiel gewannen die Emsländer mit 30:29.

Verbandsliga, B-Junioren: Das Rückspiel gegen die HSG Delmenhorst bestreitet am Sonntag (15.30 Uhr) der TV Meppen. Erst vor zwei Wochen bestritten die beiden Teams ihr erstes Duell, welches Meppen mit 23:22 für sich entschied.

Landesliga, B-Juniorinnen: Auf das Derby freuen sich der TuS Haren und der TV Meppen (Sonntag, 12.30 Uhr). Für die Gastgeberinnen das erste von drei Heimspielen in Folge. Im ersten Vergleich behielt Haren mit 37:16 die Oberhand. Haren hat alle vier Begegnungen nach der Winterpause verloren, siegte zuletzt Mitte Dezember mit 24:10 gegen Schüttorf. Dagegen hat Meppen zwei seiner letzten drei Spiele gewonnen.

Oberliga, C-Junioren: Bereits ihr letztes Saisonspiel bestreitet die SG Lingen-Lohne. Der Tabellenfünfte gastiert am Sonntag um 14.30 Uhr beim direkt dahinter platzierten TuS Komet Arsten. Nur Fredenbeck, das zwei Spiele weniger bestritten hat, kann der Spielgemeinschaft den fünften Platz noch streitig machen. Position vier ist für Lingen-Lohne unerreichbar.

Landesliga, C-Junioren: Wie in der Vorwoche ist der TuS Haren auswärts gefordert – bei der HSG Grönegau-Melle (Sonntag, 15 Uhr). Zuletzt gab es eine 26:31-Niederlage bei der TSG Hatten-Sandkrug. Im Hinspiel zog der TuS mit 22:30 den Kürzeren.

Landesliga, C-Juniorinnen: Wie die Männermannschaft bekommen es die C-Mädchen der HSG Haselünne/Herzlake mit dem FC Schüttorf zu tun – allerdings am Sonntag auswärts um 11 Uhr. Mit einem 33:22 setzte sich die HSG im ersten Aufeinandertreffen durch.