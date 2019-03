Bramsche. An vielen Tagen ist die 17-jährige Jessica Menger in der Sporthalle zu finden. Die Basketballerin der SG Bramsche ist aber nicht nur für die Damenmannschaft und die U 18 im Einsatz, sie steht derzeit als Trainerin der U 14 auf dem ersten Platz.

„Wir haben ein so junges Team, das schon jetzt richtig gut zusammenspielt. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren den Aufstieg feiern können“, blickt die Basketballerin Jessica Menger enthusiastisch im Gespräch in die Zukunft. Mit der SG Bramsche spielt die 17-Jährige derzeit in der Bezirksliga und liegt nach 15 Spielen auf dem fünften Rang. Zwar wird es mit dem Gang in die Bezirksoberliga in diesem Jahr noch nichts, dafür könnte Menger aber gleich mit zwei anderen Mannschaften die Meisterschaft feiern.



Spielerin und Trainern

„Ich spiele auch noch für unsere U 18. Momentan sind wir in der Bezirksklasse auf dem ersten Platz. Wir hoffen natürlich, ihn bis zum Ende verteidigen zu können“, so die Schülerin des Franziskusgymnasiums Lingen. Zudem trainiert sie mit ihrer Freundin und Mitspielerin Jana Maurach die U 14. „Mit den Mädels liegen wir ungeschlagen auf Platz eins der Bezirksklasse.“ Der Titel ist also in greifbarer Nähe.





Mit den Trainingseinheiten für die Damen, die U 18 und als Trainerin mit der U 14 ist Menger sehr gut ausgelastet. Neben der Schule ist die Elftklässlerin also meistens in der Basketballhalle zu finden. „Montags, dienstags und freitags wird trainiert beziehungsweise gebe ich Training. Am Wochenende kommen dann noch die Spiele hinzu. Ansonsten treffe ich mich aber auch gerne noch mit Freunden und bin Gruppenleiterin. Dafür ist auf jeden Fall auch noch Zeit“, lacht Menger, die 2021 ihr Abitur machen will.

Seit der ersten Klasse beim Basketball

Zum Basketball gekommen ist sie im Alter von sechs Jahren. „Ich war damals in der ersten Klasse und hatte schon von älteren Freundinnen davon gehört. Ich bin dann mit einigen Freundinnen zum Training der SG gegangen und hatte sofort Spaß daran. Ich habe damals auch mit Fußball begonnen, aber habe dann damit später wieder aufgehört und bin beim Basketball geblieben“, so Menger. Zu Recht, wie man sagen muss, denn mit 17 Jahren kann sie schon auf viele Spiele bei den Damen zurückblicken.

Für die SG Bramsche will sie noch lange spielen. „Erst mal kommt das Abitur in zwei Jahren. Was ich danach machen will, kann ich noch nicht genau sagen.“ Vielleicht klappt es dann ja nach den beiden Meisterschaftstiteln in diesem Jahr auch mit dem Aufstieg in die Bezirksoberliga. Wenn sich das junge Team vom Trainerduo Thomas Roß und Andreas Magel so weiterentwickelt, ist auf jeden Fall alles möglich.