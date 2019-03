Haselünne. Mit Simon Hardt vom VfL Lingen als neuen ersten Vorsitzenden des emsländischen Leichtathletik-Kreisverbandes haben die Leichtathleten auf ihrem Kreisverbandsstag die Weichen für die Zukunft gestellt. Nach neun Jahren als erster Vorsitzender verabschiedete sich Klaus Ortwig in den „Funktionärs-Ruhestand“.

„Es wird Zeit zu gehen“ begründete Ortwig in Haselünne seinen Abschied, den er bereits im vergangenen Jahr an gleicher Stelle angekündigt hatte. „Ich bin mittlerweile 70 Jahre alt, und jetzt sollte die jüngere Generation einfach alleine weitermachen", scherzte er noch bei seiner Abschiedsrede. Sichtlich ergriffen war der scheidende Vorsitzende bei den anschließenden Ehrungen durch den Niedersächsischen Leichtathletik-Verband und den Dankesworten der Vorstandsmitglieder. So überreichte ihm Kreissportbund-Vizepräsident Harald Kuhr die goldene Ehrennadel für seinen ehrenamtlichen Einsatz, Emslands-Sporturgestein Manfred Mogge hielt die Laudatio.



Nur kleine Änderungen ergaben die anschließenden Vorstandswahlen. Während Schüler- und Jugendwart Reinhard Frericks auf eine erneute Kandidatur verzichtete und Simon Hardt als Erster Vorsitzender das Amt des Schriftführers abgab, wurden alle anderen Vorstandsmitglieder durch die fast 100 anwesenden Delegierten aus 20 emsländischen Leichtathletikvereinen in ihren Ämtern bestätigt.

Die Kassenprüfer Karl-Otto Unkenholz und Karl-Heinz Assmann bescheinigten Kassenwartin Doreen Pahl eine einwandfreie Buchführung und beantragten die Entlastung des Vorstandes. Einstimmig folgten die Delegierten dem Antrag.

Zu einem wahren Ehrungsmarathon entwickelten sich die abschließenden Ehrungen der erfolgreichsten Leichtathleten des Kreises. Insgesamt 53 Athleten erhielten aus den Händen von Simon Hardt und dem 2. Vorsitzenden Klaus-Dieter Grabowsky eine Urkunde und einen Pokal für ihre Erfolge auf Landes- und Bundesebene.

Die größte Ehrung des Abends wurde allerdings Manfred Mogge zu Teil. Aus den Händen von KSB-Vizepräsident Harald Kuhr erhielt er für seinen über 50 Jahre andauernden ehrenamtlichen Einsatz in der emsländischen Sportlandschaft das goldene Ehrenamtszertifikat mit Brillant. Mogge ist erst der fünfte Emsländer dem die diese höchste Auszeichnung des Kreis-Sportbundes überreicht wurde.