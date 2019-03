Papenburg. Schlussstrich nach einem guten halben Jahr: Fußball-Landesligist SC Blau-Weiß Papenburg und Trainer Hermann-Josef Bruns gehen ab sofort getrennte Wege. Bis ein Nachfolger gefunden ist, trainiert Co-Trainer Rainer Sinnigen den Tabellenfünften.

Aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen vom Fußball kam es am Dienstagabend zur Trennung. Bruns und der Verein einigten sich darauf, die Zusammenarbeit nach 19 Pflichtspielen (18 in der Liga, eins im Pokal) zu beenden.

Die Papenburger hatten am vergangenen Freitag den Rückrundenauftakt beim Tabellenletzten SV Brake mit 2:4 verloren. Für Blau-Weiß war es die vierte Niederlage in Folge. Deshalb bat Papenburgs Teammanager Jakob Krause-Heiber seinen Coach am Dienstagabend vor dem Training zu einem Gespräch.

Nach einer guten Vorbereitung, erklärt Krause-Heiber, habe die Mannschaft in Brake eine desolate erste Halbzeit abgeliefert. „Dann stellt man tatsächlich fest, dass Mannschaft und Trainer nicht dieselbe Sprache sprechen.“ Philosophie und Ansichten des Trainers seien von der Mannschaft nicht richtig angenommen worden. Vorher habe man Powerfußball gespielt, der hohes Verteidigen und Gegenpressing beinhaltete. Bruns dagegen sei ein Verfechter des Zu-Null-Spielens. „Das ist nicht schlechter, sondern anders. Aber das müssen die Spieler nun mal mitmachen“, so Krause-Heiber.

Andere Philosophie als im Vorjahr

Bruns stimmt dieser Version zu: „Es war so, dass die Spieler und ich nicht so ganz übereingekommen sind, was die Spielweise und Trainingsmethodik anbetrifft.“ Seine Philosophie sei es, auf Ballbesitz und Torsicherung zu setzen, weil Papenburg im Vorjahr viele Gegentore kassiert hatte. Bis zum Ende der Hinserie sei es gut gelungen, diese Spielweise durchzusetzen. Der Erfolg habe offensichtlich alles erst mal überdeckt, so Bruns. „Und durch die Niederlagen ist das verstärkt aufgekommen. Irgendwann kommt man zu dem Schluss, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr so gegeben ist, um erfolgreich weiter fortführen zu können.“

Mannschaftsrat und Coach tauschten sich zuletzt im Winter wegen der Probleme aus. Trotzdem wollte Bruns nicht umschwenken. „Ich wollte natürlich nicht meine Fußballphilosophie aufgeben, weil sie auch erfolgreich war. Warum soll ich sie aufgeben und dem Wunsch der Mannschaft nachgeben?“ Letztendlich sei es darum gegangen, erfolgreich Fußball zu spielen. „Nichtsdestotrotz kann ich natürlich nicht völlig meine Linie verlieren“, sagt Bruns, der Wert auf die Feststellung legt, dass er nicht im Groll geht. „Das muss ich ganz klar sagen.“

Bruns, dessen Sohn Eric Spieler in Papenburg ist, hatte die Mannschaft Ende Juli 2018 übernommen. Zwei Wochen vor Beginn der Saison löste er Interimscoach Jakob Bertram ab. Bei Bertram war zuvor klar, dass er bei einem passenden Jobangebot jederzeit den Verein wieder verlassen würde. Er war für Uli Manemann eingesprungen, der kurzfristig aufgrund eines Schicksalsschlages in der Familie abgesagt hatte.