Meppen. Yigit Karademir, hochtalentierter Spieler vom Jugendleistungszentrum Emsland (JLZ) macht den nächsten Schritt, um sich den Traum vom Profifußball und der Bundesliga zu erfüllen. Der 14-Jährige wechselt in die Knappenschmiede. „Ein cooles Gefühl.“

Es sind schon einige Talente vom JLZ in die Nachwuchszentren von Erst- oder Zweitligisten gewechselt, aber der pfeilschnelle und technisch starke Karademir ist der erste Spieler, der nach der vor einem Jahr vereinbarten Kooperation zum FC Schalke 04 wechselt. Matthias Schober, ehemaliger Schalker Torwart und jetzt in deren Knappenschmiede für die U9 bis U19 verantwortlich, betont, man sehe, „dass die Kooperation nicht nur auf dem Papier besteht, sondern dass sie Früchte trägt. Wir sind froh, dass der Spieler nun von uns weiter ausgebildet wird. Generell ist der Austausch mit dem JLZ Emsland, wie auch mit unseren anderen Kooperationspartnern, sehr gut.“



Ziel Abitur

Karademir besucht die neunte Klasse des Gymnasiums Nordhorn. Er will später an der Gesamtschule Berger Feld, die mit der Knappenschmiede zusammenarbeitet, das Abitur machen, sich aber ab Sommer in der U16 des Bundesligisten noch intensiver um seine fußballerische Entwicklung kümmern.

„Wir haben lange überlegt“

Fußball war schon immer ein prägender Teil in Karademirs Lebens. Schon mit dreieinhalb Jahren spielte er beim VfL WE Nordhorn. Seine Mutter Ilknor beschreibt ihn als bodenständigen und ruhigen Jungen, der sich viele Gedanken macht. Natürlich verspürt sie auch Trennungsängste, aber bei mehreren Besuchen in der Knappenschmiede habe sie viele beruhigende Informationen erhalten. Das Feedback sei sehr positiv gewesen. „Wir haben lange überlegt, aber wir stehen hinter dem Entschluss und sind stolz auf den Weg“, den ihr Sohn gehen wolle.





Konzentration auf den Fußball

Yigit Karademir spielt im zweiten Jahr am JLZ. Nach dem Wechsel hat er das Schwimmen (Waspo Nordhorn) aufgegeben, weil der Aufwand größer geworden sei. „Fußball steht an erster Stelle“, betont das Talent. „Er ist aufgefallen“, sagt Leiter Winfried Budde, zunächst bei einem Turnier, dann bei weiteren Sichtungen. „Man hat gleich gedacht, dass er seine Ausbildung vielleicht woanders beenden könnte.“

Top-Werte bei Leistungstests

Der Spieler ist Mannschaftskapitän der U15. „Ein Ausnahmetalent, das voran geht“, sagt Trainer Carsten Stammermann. Der vielseitige Karademir kam zuletzt auf der Acht zum Einsatz. Er selbst nennt die Sechs und die Innenverteidigung als Lieblingsposition. „Seine Einstellung ist vorbildlich“, weiß Stammermann. Bei Leistungstests im Spring- und Ausdauer und vor allem Sprintbereich habe Karademir Werte von U-17-Spielern erreicht.

Anzeige Anzeige





Fast immer Scouts vor Ort

Dass so ein Talent nicht verborgen bleibt, ist Stammermann klar. Bei den Regionalliga-Spielen, in der C-Jugend die höchste Klasse in Deutschland, seien fast immer Scouts vor Ort. Er traut Karademir den Sprung zu. „Für den Jungen ist es eine einmalige Chance. Für das JLZ ist der Wechsel eine Auszeichnung, ein Zeichen, dass unsere Arbeit hier nicht so schlecht ist.“

Name auch beim DFB bekannt

Karademir, der Sergio Ramos von Real Madrid als Vorbild nennt, ist auch den Spähern des Deutschen Fußball-Bundes aufgefallen. Er war bei einer Sichtung in Kaiserau dabei, hofft auf das erste Länderspiel. Die Schalker haben ihn auch beim Länderpokalwettbewerb im Mai 2018 beobachtet, der jährlich zum Stelldichein der Scouts und zur Spielerbörse wird. Karademir zählte zu den 16 besten Niedersachsen und spielte nicht nur nach eigener Einschätzung ein gutes Turnier. Danach überzeigte er den künftigen Verein beim Probetraining und bei einem Testspiel. Deswegen zieht er im Sommer ins Internat der Knappenschmiede.