Salzbergen. Spannender Volleyball-Spieltag kurz vor Ende der Saison. Viele Vorentscheidungen sind für die Teams aus der Region gefallen, in anderen Ligen spitzen sich die Situationen zu.

Verbandsliga, Herren: Obwohl der VSK Osterholz-Scharmbeck in der Endabrechnung mit 93:92 mehr Punkte erzielt hatte, entschied Union Lohne die Partie mit 3:1 für sich.

Nach dem engen Sieg im ersten Satz (35:23) glichen die Gastgeber nach dem 25:17 im zweiten Durchgang aus. In den Sätzen drei und vier blieb die Partie umkämpft, aber die Lohner hatten beim 25:22 und 25:23 jeweils den längeren Atem.

Verbandsliga, Frauen: Dem Spitzenreiter Union Emlichheim IV konnte der MTV Lingen über weite Phasen Paroli bieten, musste sich aber dennoch mit 1:3 geschlagen geben.

Nachdem der MTV den ersten Satz für sich entschied, erkämpften sich die druckvoll aufspielenden Emlichheimerinnen den zweiten Satz in einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem 26:24. Auch im dritten Satz hatten die Emlichheimerinnen zum Schluss den kühleren Kopf und behielten die Oberhand.

Der SV Raspo Lathen unterstrich indes mit einem 3:0-Sieg bei der SG Ofenerdiek/Ofen seine Aufstiegsambitionen.

Die Lathenerinnen liegen weiterhin auf dem zweiten Platz und haben sich auf vier Punkte vom drittplatzierten MTV Lingen abgesetzt. Auch wenn das Team um Trainer Rob Hukema aufgrund des vorangegangenen Fünf-Satz Duells der Gäste gegen Oldenburg erst spät am Abend (18 Uhr) in ihren Auswärtsspieltag starten konnten, war das Duell zu keiner Zeit gefährdet und ging mit 25:11, 25:10 und 25:17 deutlich an Lathen.

Mit zwei Siegen am letzten Heimspieltag gegen Alemannia Salzbergen und den SC Union Emlichheim IV haben es die Lathenerinnen jetzt selbst in der Hand noch die Meisterschaft zu erringen.

Der SV Alemannia Salzbergen, der den SV Cappeln mit 3:2 schlagen konnte, sollte aber nicht unterschätzt werden. Schließlich brauchen die Salzbergenerinnen jeden Punkt, um noch vom Relegationsabstiegsplatz zu springen.

Gegen Cappeln ging es für Salzbergen direkt gut los. Die ersten beiden Sätze entschieden die motivierten Gäste mit 26:24 und 25:18 für sich.

Der dritte Satz startete mit starken Aufschlägen der Gegner und einer schwachen Annahme des SVA – 20:25. Auch der vierte Satz begann mit einigen Eigenfehlern, welche Salzbergen im Laufe des Satzes nicht in den Griff bekamen, weshalb auch der vierte Satz mit 20:25 an die Gegner ging. Im Tiebreak setzte sich die Alemannia schließlich mit 15:11 durch.

Landesliga, Herren: Die nächste Niederlage einstecken mussten die Volleyballer der VG Aschendorf/Papenburg. Gegen den VfL Lintorf III kamen sie nicht über ein 2:3 hinaus.

Bis zum Schluss war die Partie hart umkämpft. Nach den ersten drei Sätzen (25:21, 21:25, 25:23) führte die VG. Danach schien bei den Spielern der Akku leer zu sein. Auf ein klares 15:25 folgte ein 11:15 im Tiebreak und somit die dritte Niederlage am Stück. Aschendorf/Papenburg hat zwar noch gute Chancen auf den Relegationsplatz, hat sich durch die letzten Spiele aber eine gute Ausgangslage verbaut.

Für Sparta Werlte ging es am Wochenende zum ungeschlagenen Tabellenführer VG Emden. Nach einem großen Kampf hieß es 1:3 aus Werlter Sicht.

Während die Spartaner den ersten Satz mit 17:25 verloren geben mussten, glichen sie anschließend mit einem 25:21 nach Sätzen aus. Danach zeigte die VG Emden aber ihre ganze Stärke und ging als Sieger vom Feld (15:25 und 18:25)

Landesliga I, Frauen: Sehr souverän lösten die Damen des TV Meppen die Aufgabe beim Tabellenletzten TV Nordhorn (3:0).

Druckvolle Aufgaben und eine gute Abwehrarbeit waren der Grundstein für den klaren Erfolg. Zuspielerin Anne Berenzen setzte die Angreiferinnen variabel ein und sorgte damit für klare Verhältnisse in allen drei Sätzen. „Der Abstieg ist trotzdem kaum noch zu verhindern“, so Trainer Reiner Wahmes. Am letzten Spieltag ist die Relegation zwar noch möglich, wenn auch eher theoretischer Natur.

Für den SV Union Lohne II war der Heimspieltag wie eine Achterbahnfahrt. Nach einem 3:2-Erfolg über den SV Hoogstede folgte das Topspiel gegen den drittplatzierten SV Olympia Uelsen. Mit einem Sieg hätte Lohne den Kampf um den Relegationsplatz neu entfachen können, doch die Uelsener behielten mit 3:1 die Oberhand.

Nach einem 20:25 zum Auftakt gewann der SVU den nächsten Satz mit 25:16, doch die Uelsener ließen sich davon nicht beeindrucken und kamen mit einem 25:19 und 25:22 zurück.

Landesliga II, Frauen: Riesenfreude beim SV Alemannia Salzbergen II: Beim Heimspieltag gewann die Mannschaft von Trainerin Ulla Piepel die Spiele gegen den FC Leschede III und SV Bad Laer IV jeweils mit 3:1.

Der Beginn stand für Salzbergen II allerdings unter keinem guten Stern: Die Leschederinnen gewannen zunächst mit 25:20. Im zweiten und dritten Durchgang (25:15, 25:18) ließen die Gastgeberinnen aber nichts anbrennen. In Satz vier startete zunächst ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches der SVA aber mit 25:21 für sich entscheiden konnte.

Somit starteten die Salzbergenerinnen mit großer Motivation ins nächste Spiel und knöpften Bad Laer IV gleich die ersten zwei Sätze ab (25:19, 25:23).

Mit einem 22:25 aus Sicht des SVA machten es die Gäste noch mal spannend. Im vierten Durchgang strahlten die Bank und auch die Spieler auf dem Feld aber so großes Selbstbewusstsein aus, dass Salzbergen mit 25:20 die nächsten drei Punkte einstreichen konnte.

„Somit sind wir wieder Spitzenreiter. Das heißt am letzten Spieltag entscheidet sich: Saisonabschluss mit Platz eins oder zwei der Tabelle. Unser Ziel steht fest: „Wir wollen die Meisterschaft!", so Trainerin Ulla Piepel.