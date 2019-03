Leschede. Gleich beide Relegationsplätze in der Volleyball-Regionalliga der Frauen werden von den beiden emsländischen Teams besetzt. Während der SC Spelle-Venhaus nach einem 3:1-Sieg im letzten Heimspiel gegen den USC Braunschweig vom Aufstieg träumen darf, geht der Blick für den FC Leschede nach dem 1:3 gegen SC Langenhagen nach unten.

Der SC Spelle-Venhaus wollte sich in seinem letzten Heimspiel der Saison noch mal bei seinen Fans bedanken und ordentlich Gas geben. Der erste Satz ging jedoch mit 25:17 an die Gäste. „Wir haben den ersten Satz komplett verschlafen“, ärgerte sich Spelles Trainer Sebastian Gartemann. „Wir wollten druckvoll aufschlagen und vor allem aus der Defense heraus Ruhe und Cleverness zeigen. Eigentlich wollten wir Braunschweig arbeiten lassen, haben dies aber zu selten gezeigt.“



Ab dem zweiten Durchgang (25:19) lief es bei den Spellerinnen runder und der Aufschlagdruck wurde wesentlich höher. Vor allem die Serien von Nicole Poll brachten uns auf die Siegerstraße“, freute sich Gartemann. „Sobald wir es geschafft haben etwas Ruhe ins Spiel zu bekommen, hatten wir Braunschweig im Griff.“

So konnte sich der SCSV auch in den Sätzen drei und vier (25:13, 25:22) behaupten. „Es ist ein verdienter aber glanzloser Sieg. Letze Saison hätten wir mit der Leistung vielleicht solche Spiele verloren.“

Leschede bereitet sich auf Relegation vor

Am anderen Ende der Tabelle lieferten sich der FC Leschede und der SC Langenhagen einen Kampf um den Relegationsabstiegsplatz.

Bewusst, welchen Wert das Spiel gegen den SC Langenhagen hat, startete das Lescheder Team mit einer gemischten Stimmung in die Partie. Motiviert und dennoch sichtlich angespannt, konnten sich die Gastgeberinnen lediglich im zweiten Satz mit 25:21 durchsetzen.

Während die Teams in den Sätzen eins und vier ein spannendes Hin und Her zeigten und sich nur knapp das Langenhagener Team durchsetzen konnte, ging der dritte Satz eindeutig und verdient mit 25:14 Punkten an die Gäste.

Schlussendlich fehlte der Lescheder Mannschaft der Kampf- und Teamgeist. Auch die schwache Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung auf das Spiel brachte seine Konsequenzen.

Somit verließ das Team vom Trainerduo Dieter Jansen und Jörg Alsmeier unzufrieden und ohne Punkte die Halle. Mit nun fünf Zählern Rückstand auf Langenhagen befindet sich Leschede auf dem Relegationsabstiegsplatz.