Haselünne. Die Signale beim Kreistag des Schwimmverbandes Emsland in Haselünne waren positiv. Bei gesunder finanzieller und guter sportlicher Bilanz bescheinigten die zahlreichen Delegierten von zehn Clubs dem Vorstand gute Arbeit.

Auch der Vorsitzende des Bezirksschwimmverbandes Weser-Ems, Michael Kropp, lobt den Verband und seine Vereine für sehr solide Arbeit und Leistungen. Viele andere Kreisverbände würden mit Respekt und Anerkennung auf das Emsland schauen. Kropp gab einen Überblick über die Arbeit des Bezirks, die Situation im Landes- und im Deutschen Schwimmverband (DSV). Das führte auch zu Diskussionen über die Entwicklung der Verbandsabgaben des DSV.



Gute Ergebnisse der Leistungsspitze

Der Vorsitzende Franz-Josef Niemeyer (Emsbüren) würdigte die guten Ergebnisse der Leistungsspitze und des Nachwuchses weit über die Landesgrenzen hinaus. Das zeige sich auch bei der Ehrung des Sports durch den Landkreis und bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres nachhaltig. Schließlich sei einmal mehr Vorzeigeschwimmerin Nicole Heidemann als emsländische Sportpersönlichkeit zur Wahl vorgeschlagen.

Viele Meldungen

Auch Schwimmwart Friedhelm Moormann aus Meppen zog ein positives Resümee mit Zahlen für die Kreismeisterschaften und Sprinttitelkämpfe von rund 800 Meldungen. Zudem erfreuten sich die Langstreckenmeisterschaften und das Spatzenschwimmen wachsender Beliebtheit. Bei der Talentsichtung und Nachwuchsförderung werde gut gearbeitet.

Schatzmeisterin Ingrid Roskoschinski verabschiedet

Jugendwartin Annette Gröne (Haren) berichtete über gelungene Rahmenprogramme für den Schwimmernachwuchs bei Langstreckenwettkämpfen sowie den Jugendwettkämpfen in Dalum und Emsbüren. Eine „gesunde“ Kasse präsentierte die scheidende Schatzmeisterin Ingrid Roskoschinski aus Meppen, die nach acht Jahren unter großem Beifall verabschiedet wurde. Als Nachfolger wurde der Harener Friedhelm Schröer einstimmig gewählt.

Nächster Kreistag in Papenburg

Der übrige Vorstand wurde mit einvernehmlichem Vertrauen bei den Wahlen im Amt bestätigt. Dazu zählt auch der 2. Vorsitzende Manfred Lüger (Papenburg) und der Fachwart für Öffentlichkeitsarbeit Klaus Hüsing aus Sögel. Der nächste Kreistag wurde an die Wasserfreunde Völlen-Papenburg vergeben und findet am 12. Februar 2020 in der Kanalstadt statt.