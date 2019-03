Meppen. Schlussspurt bei der Sportlerwahl im Emsland: Nur noch bis zum Sonntagabend (3. März, 24 Uhr) können per Anruf, SMS oder auch im Internet Stimmen für die neun Nominierten abgegeben werden.

Bei den Nachwuchssportlern stehen der Ringer Maik Günther (Blau-Weiß Dörpen), der Ruderer Jan Hofschröer (Lingener Rudergesellschaft) und der Rettungsschwimmer Arne Möller (DLRG Emsbüren) zur Wahl. In der Rubrik Mannschaft dürfen sich die Volleyballerinnen des FC Leschede, die C-Jugend-Handballer der SG Lingen-Lohne sowie die American Footballspieler der Meppens Titans Hoffnungen machen. Und als Sportpersönlichkeit sind Handballtorwart Björn Buhrmester (HSG Nordhorn-Lingen), Schwimmerin Nicole Heidemann (TV Meppen) und Springreiter Maurice Tebbel (Emsbüren) nominiert.

Im Rahmen der Sport-Wirtschafts-Gala „Emotion 2019“ werden die Gewinner am 11. März in Spelle bekannt gegeben. In diesem feierlichen Rahmen erhalten sie auch ihre Sport-Oscars. Ehrengast ist DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Zur Abstimmung:

Erste Wahl 1990

Die Sportlerwahl hat Tradition. Bereits seit 1990 wählen die Leser der Ems-Zeitung sowie der Meppener Tagespost und Lingener Tagespost ihre Sportler des Jahres.

Letztes Jahr Gala in Haren

Im letzten Jahr wurde Ruderer Samuel Tieben aus Meppen in Haren von SV-Meppen-Vorstandssprecher Andreas Kremer als Sportpersönlichkeit, die U-16-Volleyballerinnen von Raspo Lathen als Mannschaft und Schwimmerin Marcia Niemeyer als Nachwuchssportlerin ausgezeichnet.

