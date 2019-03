Spelle. Das Wochenende hält für die Fans der Volleyball-Teams aus der Region wieder einiges bereit. Vor allem das Fernduell zwischen Raspo Lathen und dem MTV Lingen könnte spannender kaum sein.

Regionalliga, Frauen: Für den SC Spelle steht am Samstag (16 Uhr) das letzte Heimspiel der Saison gegen den USC Braunschweig an.



Da das Hinspiel 3:1 für die Braunschweiger ausging, hofft SCSV-Trainer Sebastian Gartemann auf eine Wiedergutmachung. "Wir haben damals ärgerlich verloren und keine gute Leistung gezeigt. Sowohl kämpferisch als auch in Punkte Cleverness muss da einiges hinzukommen“, so Gartemann. „Wir wollen die Form, Laune und auch mannschaftliche Geschlossenheit aus dem Wietmarschen-Spiel vor zwei Wochen mitnehmen und können hoffentlich im letzten Heimspiel noch Punkte einfahren.“

Aufgrund einiger grippaler Infekte und Verletzungen konnte Spelle nur selten komplett trainieren. „Aber über Wille und Kampfgeist wollen wir uns bei den Zuschauern bedanken. Sie haben uns einzigartig unterstützt, in jedem Heimspiel und auch in vielen Auswärtsspielen. Das hat uns mit Sicherheit einige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingebracht, weshalb wir jetzt entspannt auf die Tabelle schauen können“, so Gartemann. Bei den Gästen dürfte vor allem Hauptangreiferin Antonia Namneck für Gefahr sorgen.

Der FC Leschede bekommt es am Samstag (20 Uhr) in eigener Halle mit dem SC Langenhagen zu tun. Seit Wochen kämpfen die beiden Mannschaften um einen sicheren Tabellenplatz, der vor der Relegation oder dem direkten Abstieg bewahrt. Nun kommt es zum direkten Duell. Aktuell sind die Leschederinnen im Hintertreffen: Sie stehen mit zwei Punkten Abstand hinter dem SC auf dem Relegationsplatz.





Schon das Hinspiel war umkämpft und ging mit 3:2 an Langenhagen. Nachdem der FC Leschede seine kürzliche Niederlagenserie vor zwei Wochen mit einem 3:1-Sieg gegen den USC Braunschweig beenden konnte, sind die Mädels wieder hochmotiviert am Ball und wollen das Spiel mit größtmöglicher Punkteausbeute beenden, wie Pia Elfert mitteilt.

Verbandsliga, Herren: Der SV Union Lohne tritt am Samstag um 15 Uhr beim VSK Osterholz-Scharmbeck an. Das Hinspiel konnten die Lohner klar mit 3:0 für sich entscheiden.

Auch wenn Rang zwei unerreichbar scheint, kann der SVU mit einem Sieg immerhin den dritten Platz festigen. Osterholz-Scharmbeck befindet sich derzeit als Siebtplatzierter auf dem Relegationsplatz und braucht jeden Punkt im Kampf um den Abstieg.

Verbandsliga, Frauen: Topspiel in der Verbandsliga: Am Samstag spielt der Tabellenführer Union Emlichheim IV (38 Punkte) gegen den Tabellendritten MTV Lingen. Brisant ist, dass beide Teams nur drei Punkte auseinander sind. Zwischen ihnen liegt Raspo Lathen mit 36 Punkten. Sollte Lingen gewinnen, könnte Lathen zwei Spieltage vor Schluss bei eigenem Sieg Spitzenreiter werden.

Im Hinspiel siegten die Emlichheimerinnen trotz vieler enger Sätze am Ende klar mit 3:1. Sollten die Lingenerinnen erneut eine Niederlage kassieren, dürften sie sich gleichzeitig aus dem Aufstiegsrennen verabschieden.

Als Tabellenzweiter fährt Raspo Lathen am Samstag zur SG Ofenerdiek/Ofen. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr.





Gegen den Tabellenachten sollte ein Sieg für die Mannschaft von Trainer Rob Hukema Pflicht sein. Vor der Partie gibt sich das Trainerteam zuversichtlich und hat die Damen im Laufe der Woche gut eingestimmt. Zudem hat ein Großteil der Mannschaft am letzten Wochenende mit dem Gewinn der Nordwestdeutschen Meisterschaften der weiblichen U 18 in Lintorf gezeigt, wie toller Volleyball gespielt wird. Die Lathenerinnen wollen versuchen, diesen Schub auf die verbleibenden Duelle in der Liga zu übertragen .

Ebenfalls um 17 Uhr am Samstag kämpft der SV Alemannia Salzbergen beim SV Cappeln um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Leicht dürfte die Aufgabe allerdings nicht werden, immerhin wartet mit Cappeln der Tabellenvierte auf die Mannschaft von Trainer Berthold Trepohl.

Landesliga, Herren: Um im Kampf um den Relegationsplatz noch ein Wörtchen mitreden zu können, muss die VG Aschendorf/Papenburg am Samstag (16 Uhr) beim VfL Lintorf III gewinnen. Die VG hat derzeit drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, aber auch ein Spiel weniger auf dem Konto.

Aber auch die Gastgeber, die nur einen Punkte Vorsprung auf den Relegationsabstiegsplatz haben, brauchen die Punkte.

„Wir wissen, dass es nicht einfach wird, aber ich bin optimistisch, dass wir es schaffen“, so VG-Spieler Jonas Tieben. „Wir haben uns gut vorbereitet und wenn wir die gleiche Leistung wie im Training abliefern, sollten wir mindestens zwei Punkte nach Hause holen.“

Ebenfalls im Einsatz sind die Herren des SV Sparta Werlte am Sonntag (10 Uhr) bei Tabellenführer VG Emden.

Im Hinspiel lieferten sich die Teams einen wahren Fight den Emden im Tiebreak mit 3:2 gewann. Um nicht noch unten reinzurutschen, kann Werlte jeden Punkt gut gebrauchen.

Landesliga I, Frauen: Zwar trifft beim Duell des TV Nordhorn gegen den TV Meppen am Samstag (16 Uhr) der Letzte auf den Vorletzten, mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Reiner Wahmes aber Anschluss auf die rettenden Plätze halten. In der noch etwas undurchsichtigen Abstiegszone wären drei Punkt goldwert.

Für den SV Union Lohne könnte mit zwei Siegen am Heimspieltag ein großer Sprung nach vorne gelingen.

Für den Tabellenvierten (31 Punkte) kommt es am Samstag (14 Uhr)zunächst zum Duell mit dem Fünften SV Hoogstede, ehe es anschließend gegen den Dritten Olympia Uelsen (33 Punkte) geht. Bei einer Niederlage dürfte der Aufstieg nicht mehr in Reichweite sein.

Landesliga II, Frauen: Schnappt sich die Reserve von Alemannia Salzbergen (31 Punkte) an ihrem Heimspieltag asm Samstag (ab 15 Uhr) die Tabellenführung?

Mit dem FC Leschede III (27 Punkte) kommt zunächst ein ordentliches Kaliber auf das Team von Trainerin Ulla Piepel zu. Denn mit drei Punkten könnte auch der Tabellenvierte ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Im Hinspiel gab es ein deutliches 3:0 für Salzbergen.

Im darauffolgenden Duell wartet der SV Bad Laer IV. Der Tabellensechste ist punktgleich mit dem VC Osnabrück II auf dem Relegationsplatz. Von daher werden die Gäste bis zum Ende kämpfen.