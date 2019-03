Meppen. Der Anfang ist gemacht, der erste Sieg nach der Winterpause eingefahren. Am Samstag müssen die Verbandsliga-Handballer des TuS Haren beim Team der Stunde antreten.

Verbandsliga, Herren: Der erste Sieg des Jahres 2019 ist geschafft. Eine Woche nach dem 34:25-Heimsieg gegen den ATSV Habenhausen II will der TuS Haren nun auch die ersten Zähler in fremder Halle sammeln. Beim Aufsteiger VfL Horneburg startet die Mannschaft von Trainer Martin de Hoop am Samstag um 17 Uhr den nächsten Versuch, nachdem es vor zwei Wochen in Wilhelmshaven ein 9:26-Debakel gegeben hat. Der letzte Auswärtssieg datiert vom 9. Dezember, als die Harener mit 32:29 in Neerstedt gewannen. Horneburg feierte dort zuletzt einen 32:26-Erfolg. Yannik Löhden (8 Tore) und Timo Meyn (7) führten den VfL zum Sieg. Der Tabellenfünfte hat nach der Winterpause alle vier Ligaspiele gewonnen und gehört damit zu einem exklusiven Zirkel in der Verbandsliga. Denn neben Horneburg kann nur der Spitzenreiter HSG Schwanewede/Neuenkirchen eine optimale Punkteausbeute vorweisen. Im Hinspiel setzte sich Haren mit 30:22 durch. Stefan Sträche warf 13 Tore, elf davon von der Siebenmeterlinie.

Verbandsliga, B-Junioren: Den Nachwuchs des VfL Horneburg empfängt am Sonntag (13 Uhr) der TV Meppen. Die Gäste sind ungeschlagener Spitzenreiter und haben das erste Duell gegen die Meppener mit 31:18 gewonnen. Doch die Gastgeber haben vor einer Woche durch den 26:20-Erfolg gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen Selbstvertrauen getankt. Auf den ersten Sieg ließ Meppen am vergangenen Dienstag beim 23:22 in Delmenhorst gleich den zweiten folgen.





Landesliga, B-Junioren: Das Spitzentrio erledigt weiter im Gleichschritt seine Aufgaben. Der Tabellenzweite SG Lingen-Lohne schielt nach wie vor auf einen Ausrutscher von Spitzenreiter TV Georgsmarienhütte. Am Samstag gastiert die Spielgemeinschaft um 14 Uhr bei der HSG Osnabrück. Mit einem Sieg übernimmt Lingen-Lohne zumindest für eine Nacht Platz eins, weil die Konkurrenten Georgsmarienhütte und TV Cloppenburg erst am Sonntag im direkten Duell aufeinandertreffen. Im Hinspiel schlug Lingen-Lohne die HSG Osnabrück mit 26:23.

Oberliga, C-Junioren: Fünfter gegen Vierter heißt es am Samstag, wenn die SG Lingen-Lohne um 15 Uhr in Lingen im letzten Heimspiel der Saison den TV Bissendorf-Holte erwartet. Die Hausherren hoffen auf einen ähnlich positiven Ausgang wie beim dramatischen 26:25 beim Vorletzten HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Den ersten Vergleich gegen Bissendorf verlor Lingen-Lohne klar mit 25:38.

Landesliga, C-Junioren: Wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte zuletzt der TuS Haren beim 19:17-Sieg gegen die SpVgg Brandlecht-Hestrup. Am Sonntag stellt sich der Vorletzte um 15.30 Uhr beim Tabellenvierten TSG Hatten-Sandkrug vor. Im Hinspiel feierte Haren einen 32:29-Heimsieg.

Landesliga, C-Juniorinnen: Für die HSG Haselünne/Herzlake geht es nach dem 30:30 bei der SG Neuenhaus/Uelsen mit dem Heimspiel gegen den BV Garrel (Samstag, 15.30 Uhr) weiter. In Garrel unterlag Haselünne/Herzlake mit 23:28.