Bramsche. Können die Baskteballerinnen der SG Bramsche noch ein paar Plätze in der Bezirksliga nach oben klettern? Mit einem Sieg beim TV Vörden II am Samstag (16 Uhr) könnte die Mannschaft vom Trainerduo Thomas Roß und Andreas Magel immerhin den Kontakt nach oben halten.

Zwar konnten die Bramscherinnen im Hinspiel mit 59:53 die Oberhand behalten, dennoch war es eine umkämpfte Partie. SG-Trainer Roß ist dennoch optimistisch gestimmt: „ Wir werden aller Voraussicht mit neun Spielerinnen antreten und sind auch guter Dinge, dass wir als Sieger das Feld verlassen können. Einziger Wermutstropfen ist, dass wir ohne Center anreisen müssen, was schwierig werden könnte.“ Der Coach hofft, dass in kommenden Wochen wieder etwas Kontinuität in den Trainingsalltag kommt und dadurch das Zusammenspiel noch besser funktioniere.

„Aber die Mädels sind auf einem guten Weg und auch unsere U-18-Spielerinnen integrieren sich immer besser“, so Roß.

Blick nach oben

Derzeit belegt seine Mannschaft Rang fünf mit 16 Punkten nach 14 Spielen. Auf Platz zwei (RW Sutthausen II) sind es vier Punkte Rückstand, auf den Tabellenführer (TV Vörden III) sechs.

Die zweite Mannschaft der Vördener (12 Punkte) hat derzeit elf Spiele auf dem Konto und befindet sich auf dem siebten Rang.