Delmenhorst. Acht Medaillen sammelten die Karatesportler des TV Papenburg bei den Landesmeisterschaften in Delmenhorst.

Bei den Titelkämpfen kämpften die besten Sportler aus 32 Vereinen in Niedersachsen um Medaillen. Vom TV Papenburg starteten insgesamt neun Sportler in den Kategorien U16, 18 und Leistungsklasse M. Gleich dreimal schaffte es Emsländer auf das Siegerpodest. Amin Ali gewann in der Altersgruppe U16 konkurrenzlos, Jana Middendorf siegte in der Leistungsklasse der Damen im Kumitee unter 61 Kilo, Lara-Marie Lükmann in der Jugend der U16.



Achtmal Edelmetall

Die TVP-Sportler heimsten weitere Medaillen ein. Silber holten Benjamin Ordobazari bei den U18, Nele Sänger in der Altersklasse U16 sowie Laura ter Veer in der Leistungsklasse. Bronze sicherten sich Thomas Bürkle in der Altersklasse U16 und Maik Wübben in der Leistungsklasse. Ali Hussein verpasste als Vierter knapp einen Platz auf dem Siegerpodest.

„Rundum war dies ein erfolgreicher Tag für den Turnverein in Delmenhorst“, waren sich der Trainer Helmut Kossen und die Verwaltungsleiterin des Vereins Carina Dirksen einig. Die Sportler hätten mit starken Leistungen ihr Potenzial für die deutschen Meisterschaften bewiesen.