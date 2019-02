Verteidigte in Aachen mit dem Team den Nationenpreis: Maurice Tebbel. Foto: imago

Emsbüren. WM-Bronze in den Vereinigten Staaten von Amerika und zum zweiten Mal in Folge mit Deutschland Sieger im Nationenpreis beim CHIO Aachen – nachdem er 2017 seinen großen Durchbruch geschafft hatte, knüpfte Maurice Tebbel im letzten Jahr nahtlos an seine Erfolge an.