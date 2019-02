Meppen. Die ersten Trainingseinheiten waren hart, sehr hart. Aber die große Unterstützung, die ich bereits erfahren habe, lässt meine Schmerzen weggrinsen. Sportpsychologe Dirk Herden hat wahre Wunder gegen meinen inneren Schweinehund geliefert. Zudem bin ich meinen ersten offiziellen Lauf in diesem Jahr gelaufen - und dann auch noch ein internationaler.

"Das fängt ja gut an",wird in den meisten Fällen ja ironisch benutzt. In meinen Fall trifft es aber wortwörtlich zu: Zu allererst muss ich mich nämlich an dieser Stelle bedanken. Die Resonanz, die ich nach der Vorstellung meines Projektes erfahren habe, hat all meine Erwartungen übertroffen. All die guten Zusprüche, die Unterstützung, die warmen Worte und Anfeuerungen, die mich per E-Mail, in den sozialen Netzwerken, per WhatsApp und persönlich erreicht haben, haben mich in meinem Vorhaben nicht nur bekräftigt, sondern auch pure Freude in mir erzeugt. (Wenn ein Verein wie der SV Dohren zum Beispiel für einen extra einen Lauf organisieren möchte, ist das mehr als bemerkenswert). Ich habe versucht allen Personen, die sich bei mir gemeldet haben zu antworten. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen.

Gar nicht so einfach

Die ersten zwei Wochen haben mir aber gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, zum Laufen zu kommen. Da ist zum Einen der Job als Sportredakteur, zum Anderen der miese innere Schweinehund, der einem stets die Couch schmackhafter macht als eine Trainingseinheit - vor allem, wenn man im Dunkeln zur Arbeit fährt und im Dunkeln erst wieder nach Haus kommt. Chips und Cola sind auf dem Sofa gern gesehene Gäste. Oder besser gesagt: waren.

Wie ich gemerkt habe, korreliert mein Vorhaben mit meinen Arbeitszeiten. Vor allem wenn der SV Meppen ein sonntägliches Auswärtsspiel im baden-württembergischen Aalen hat. Nach sechs Stunden Fahrt am Tag zuvor im Firmenwagen fehlt einem die Motivation sich noch die Laufschuhe zu schnüren. Das Hotelzimmer und die Innenstadt sind interessanter. Von daher galt: Füße vertreten ja, joggen nein. Gleichzeitig bedeutete dies allerdings auch: Innerer Schweinehund 1, Harlacher 0. Mein schlechtes Gewissen meldete sich selbstverständlich ebenfalls.



Am nächsten Tag ging es dann nach dem 2:1-Sieg des SVM wiederum sechs Stunden zurück ins Emsland (Zumindest nachdem der Autoschlüssel nach über einen halben Stunde wiedergefunden worden war, aber das ist eine andere Geschichte...). Um 22 Uhr bot sich mir dann nicht mehr die Gelegenheit auf die Laufstrecke zu gehen. Schließlich ging ja am Montagmorgen die Arbeit wieder weiter.



Mit Hilfe von Dirk Herden zu neuen Zielen

Nach ersten Niederlagen gegen den inneren Schweinehund habe ich übrigens den Sportpsychologen und Mentaltrainer Dirk Herden (im Skypeinterview) hinzugezogen. Er hat mir empfohlen mit inneren Bildern zu arbeiten: Was habe ich also davon, wenn ich Sport mache? Was macht es mit mir? Wie fühle ich mich hinterher? Und was macht es auch mit meinem Körper? Alles Fragen, die man nur mit positiven Antworten schmücken kann. Und tatsächlich fällt es mir dadurch häufiger leichter, der Couch die kalte Schulter zu zeigen und eine Runde zu joggen.





Zudem hat mir Herden empfohlen, mein Marathon-Projekt wie eine Liebesbeziehung anzugehen. "Wenn man frisch verliebt ist, blüht man auf und man will gar nicht zu Hause sein, sondern sich immer mit dem neuen Partner treffen", so Herden. So soll es nun auch mit dem Marathon und mir werden. Ich hoffe nur, diese Liebesbeziehung beruht auf Gegenseitigkeit.

BMI und der Glashauslauf

Auch wenn ich in diesem Jahr noch nicht viel gelaufen bin, und die App meiner neuen Waage mir anzeigt, dass ich einen BMI (Body-Mass-Index) von 25,8 habe und somit übergewichtig sei, habe ich mich nach Einladung des SV Concordia Emsbüren für den 4. Glaushauslauf angemeldet. Die zehn Kilometer habe ich in einer Zeit von rund 57 Minuten hinter mich gebracht. Ziel erreicht. Ich wollte unbedingt unter einer Stunde bleiben und noch viel wichtiger war für mich, immer am Laufen zu bleiben und nicht unterwegs zu gehen. Auch das habe ich geschafft. Da auch Läufer aus den Niederlanden teilgenommen haben, darf ich sogar von einem internationalen Lauf reden. Die unterschiedlich zu durchlaufenden Klimabedingungen waren zwar eine Herausforderung, aber eine spannende und interessante Angelegenheit. Nächstes Jahr gerne wieder.





Ich werde jetzt aber erstmal meine Bemühungen um meine Liebesbeziehung mit dem Marathon intensivieren. Er wird keine Chancen haben, mich nicht zu mögen. Vorsicht, Anmachsprüche: Hey Marathon, gib mir mal bitte die Nummer deiner Eltern, damit ich ihnen zu ihrem Meisterwerk gratulieren kann. Hey Marathon, du bist wie das neue iPhone schön, qualitativ hochwertig und jeder will dich haben! Hey Marathon, du bist nicht nur der Hammer, du bist der ganze Werkzeugkasten! So, das sollte für erste reichen.

Begleiten Sie mich auf dem Weg zum Marathon

Ich werde weiterhin regelmäßig über meine Begegnungen, Erfahrungen und Trainingsfortschritte für den Bremen-Marathon am 6. Oktober schreiben. Wenn Sie noch einen Tipp für mich haben, eine gute Laufstrecke im Emsland kennen oder einige Kilometer mit mir gemeinsam laufen und ein Teil meiner Kolumne werden möchten, melden Sie sich einfach bei mir unter: h.harlacher@noz.de

Ich freue mich weiterhin auf viel Post und bis demnächst! Ich halte Sie auf dem „Laufenden“.