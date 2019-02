Sögel. Mit überwiegend positiven Zahlen, interessanten Zielen und einer großen Überraschung für Präsident Michael Koop wartete die Hauptausschuss-Sitzung des KreisSportBundes (KSB) Emsland auf. Landrat-Kandidat Marc-André Burgdorf referierte die Bedeutung des Sports im Emsland.

Im 25. Jahr der Sportschule Emsland und im 30. Jahr der Sporthilfe Emsland begrüßte KSB-Präsident Michael Koop die Gäste zur Hauptausschuss-Sitzung mit gut gelaunter Miene. „Vor allem die Jubiläumszahlen machten ihn stolz. „Da sieht man mal wie, gut hier gearbeitet wird“, so Koop. Zudem bedankte er sich bei Richard Schimmöller, Vorsitzender der Sporthilfe Emsland, für dessen unbändigen Einssatz. 2018 lag das Fördervolumen der Sporthilfe bei 272.000 Euro. Unterstützt wurden 106 Athleten aus 62 Vereinen, 14 Projekte aus zehn Vereinen, sechs Sonderprojekte, neun Stützpunkte und 27 verschiedene Sportarten.

"Starker Partner"

CDU-Landrats-Kandidat Marc-André Burgdorf hielt ein Referat zum Thema „Perspektiven, Visionen, Ziele - Die Bedeutung des Sports im Emsland“. Hierbei bemerkte er, dass der Sport neben der Bedeutung für die Gesundheit verschiedenste Gesichtspunkte wie Möglichkeiten im Bereich Inklusion und Integration bereithält. „Der Landkreis hat ein hohes Interesse an starken und gut aufgestellten Sportvereinen“, so Burgdorf. „Der KSB ist ein starker Partner mit über 110.000 Mitgliedern. Anders als andere Sportbünde hat er aktuell Mitgliederzuwachs.“

Diese Aussage unterstrich KSB-Geschäftsführer Günter Klene, dass der Mitgliederzuwachs ganz gegen den Trend anderer Verbände laufen würde. Derzeit habe der KSB 115.836 Mitglieder (Stand 1.1.2019), was einem Plus von 1917 Mitgliedern zum Vorjahr entspreche.

Bau einer neuen Großsporthalle

Trotz Schließung der Großsporthalle sei die Entwicklung der Sportschule sehr erfreulich. Die neue Großsporthalle, die nach Aufforderung einen Boden, auf dem man auch mit Inlineskates fahren kann, enthalten soll, soll 2020 fertiggestellt sein. Seit der Eröffnung des Kunstrasenplatzes im Jahr 2016 habe es einen großen Anstieg der Teilnehmerzahlen gegeben (2018: 20.397 Teilnehmer).

Breitensport stellt sich vor

Ansgar Hulsmeier, Regionalverlagsleiter NOZ Lingen, präsentierte die Umsetzung eines Magazins für den Breitensport in der Region, bei der sich die Sportarten in der Region (ausgenommen Fußball) vorstellen können.

Neue Sportförderrichtlinien

Koop freute sich über weitere Gelder aus dem 100-Millionen-Euro-Programm des Landes Niedersachsen, das in den nächsten vier Jahren für den Bau von Sportstätten genutzt werden soll. Dabei werden viermal 20 Millionen Euro für kommunale Vereinssportstätten und viermal fünf Millionen Euro für reine Vereinssportstätten ausgeschüttet. 5,1 Millionen Euro werden wie gehabt aus dem Sportfördergesetz kommen.

Anzeige Anzeige

Mit der Sparkasse Emsland als Premiumpartner und dem DRK als Kooperationspartner stellte Koop die Vertragsverlängerungen vor.

Silberne Ehrennadel für Koop

Nach weiteren Rück- und Ausblicken wie den Kreissporttag am 9. September in Papenburg, sorgte Norbert Wotte, Landesausbildungsleiter des Tauchsport Landesverbandes Niedersachsen, für einen Gänsehautmoment. Er begann mit einer rührenden Laudatio über einen Mann dessen Name er erst ganz am Ende bekannt gab: Michael Koop. Der damit für seine langjährigen Verdienste mit der Silbernen Ehrennadel des Landessport Bundes (LSB) ausgezeichnet wurde.