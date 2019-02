Meppen. Zu teilweise dramatischen Spielausgängen kam es in den Partien der Handball-Juniorenmannschaften aus der Region.

Verbandsliga, B-Junioren: Erster Sieg im vierten Spiel: Der TV Meppen bezwang die HSG Schwanewede/Neuenkirchen mit 26:20. Beide Mannschaften starteten offensiv in das Spiel. Während die Gäste häufig über Ihren Haupttorschützen Hauke Kleppsch zum Erfolg kamen, zeigten die Gastgeber ein variables Angriffsspiel mit vielen Torschützen.



TVM-Torhüter Marten Metzner half seiner Mannschaft mit wichtigen Paraden in Führung zu gehen. Mit einem Doppelschlag von Paul Ideler konnte Meppen zur Halbzeit auf 13:11 stellen.

Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. So konnte man beim 25:17 durch Jan-Malte Germing in der 47. Minute eine Acht-Tore-Führung herauswerfen und zeigte bis in die Endphase im Kollektiv eine überzeugende Leistung.

„Unsere Mannschaft hat Ihre Aufgabe heute sehr gut gelöst und über dem Großteil der Spielzeit auf einem hohen Niveau gespielt“, bilanzierte Andreas Schneiders.

Landesliga, B-Junioren: Mit einem 28:26-Heimsieg endete das Spiel der SG Lingen-Lohne gegen den VfL Edewecht.

Aus einer robusten Abwehr heraus konnte die Spielgemeinschaft das bis zuletzt spannende Spiel für sich entscheiden. Wichtige Punkte auf dem Weg zum Saisonziel sind damit eingefahren.

Die beiden noch ausstehenden Heimspiele gegen die direkten Mitbewerber um dem Meistertitel aus Cloppenburg (16. März) und Georgsmarienhütte (30. März) stehen noch aus. „Es wird bis zum letzten Spieltag ein sehr spannendes Rennen um den Titel werden“, so Stefan Mars.

Landesliga, B-Juniorinnen: Deutliche 19:31-Niederlage für den TV Meppen gegen den TuS Bramsche.

Die Gäste legten gleich zu Beginn einen Vier-Tore-Lauf hin. Der TVM fand zunächst nicht ins Spiel und musste dem Rückstand hinterherlaufen. Zur Halbzeit ging es mit 7:13 in die Kabine.

In der zweiten Hälfte bauten die Bramscherinnen ihre Führung weiter aus. „Nachdem in der Woche ein Großteil der Mannschaft krankheitsbedingt nicht mittrainieren konnte und zum Spiel auch noch nicht ganz fit war, haben unsere Mädels ihr Bestes gegeben und sich trotz des Rückstandes nicht unterkriegen lassen. Eine gute Leistung zeigte Majlinda Muli im Tor, die als einzige Torhüterin dabei war“, bestätigte das Trainerteam.

Oberliga, C-Junioren: Drama pur in Schwanewede: Nach einer umkämpften Partie ging die SG Lingen-Lohne bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen mit 26:25 als Sieger aus der Halle.

Von Beginn an schenkten sich die Teams nichts. Zwar konnte die SG zwischenzeitlich mit 8:6 in Führung gehen, in die Kabinen ging es jedoch mit einem 13:13.

In der zweiten Hälfte waren es dann die Gäste die zunächst mehr Glück in ihren Aktionen hatten. In der Schlussphase behielten aber Johannes Thiel, der insgesamt 12 Tore warf, und Fynn Lügering, der zum 26:25-Endstand traf, die Nerven.

Landesliga, C-Junioren: Der TuS Haren holte wichtige Punkte im Abstiegskampf: Gegen die SpVgg Brandlecht-Hestrup sprang ein 19:17-Sieg heraus.

Zunächst ließen sich die Teams mit dem Tore werfen allerdings ein wenig Zeit. Nach 18 Minuten stand es gerade mal 4:2. Nach dem 8:6-Halbzeitstand, kamen die Gäste auch im zweiten Durchgang nicht näher heran. Kurz vor dem ende führte Haren sogar 19:14. Bester Werfer der Partie war Harens Jonas Gerdelmann mit zehn Treffern.

Landesliga, C-Juniorinnen: In einer torreichen Partie mit insgesamt 60 Treffern trennten sich die SG Neuenhaus/Uelsen und die HSG Haselünne/Herzlake 30:30.

Nach einem 2:5-Rückstand in den ersten fünf Minuten kämpfte sich die HSG bis zur Halbzeit mit 15:16 heran. Danach kam jedoch erneut Neuenhaus/Uelsen besser aus der Kabine. Zehn Minuten vor Ende der Partie hieß es 27:23 für die SG. Doch angeführt von einer starken Lia Krümpelmann, die insgesamt zehn Tore warf, kam Haselünne/Herzlake wieder zurück.

Dramatisch wurde es in den letzten Sekunden: Zunächst hatte HSG-Spielerin Paula Roskam per Siebenmeter für die 30:29-Führung gesorgt, ein anschließender Siebenmeter für die Gastgeber wurde noch verworfen, ehe Marlena Knief zum 30:30-Endstand traf.