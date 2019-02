Lingen. Platz sieben mit der HSG Nordhorn-Lingen in der 2. Handball-Bundesliga – wahrlich keine herausragende Saison 2017/18 für das Zwei-Städte-Team. Trotzdem wird sie Torhüter Björn Buhrmester in Erinnerung behalten. Schließlich wurde er für seine Leistungen ausgezeichnet.

Der 34-Jährige wurde zum besten Torhüter der Saison gewählt. Abgestimmt hatten die Zweitligatrainer und -manager, was Buhrmester besonders freut. Aus den Händen von Andreas Thiel („Der Hexer“), einer echten Torhüterlegende, erhielt er vor dem Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen die Auszeichnung.





Selbst überrascht

Auf jeden Fall habe ihn diese Ehrung überrascht, gesteht Buhrmester. „Wenn, dann hätte ich schon eher damit gerechnet“, sagt er. Ein, zwei Jahre vorher habe er gefühlt eine bessere Saison als in jener Spielzeit gespielt, ergänzt Buhrmester. „Trotzdem habe ich mich natürlich tierisch darüber gefreut.“

428 gehaltene Würfe

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. In seiner neunten Spielzeit bei der HSG zählte Buhrmester in sämtlichen statistischen Kategorien zu den Toptorhütern der 2. Handball-Bundesliga. In 38 Saisonspielen parierte der 1,96 Meter große Schlussmann 428 Würfe – so viele wie kein anderer Keeper. Außerdem hielt er die meisten Siebenmeter (35) der Liga.

Ziel erreicht

Dass es für die HSG als Mannschaft im vergangenen Jahr „nur“ zu Platz sieben reichte, führt Buhrmester auf die Ausgeglichenheit in der Liga zurück. Jeder könne jeden schlagen, und man habe sich vor der Saison einen einstelligen Tabellenplatz vorgenommen, sieht er die Ziele durchaus erreicht.

Seit 2009 steht Buhrmester bei der HSG zwischen den Pfosten. Nebenbei arbeitet er als Physiotherapeut. „Der Handball hat einen hohen Stellenwert, weil das auch mein Beruf ist.“ Er mache das nicht nur zum Spaß, betont er. „Denn dafür ist das schon sehr intensiv – sowohl zeitlich als auch von der Kraft her.“ Fünf bis sieben Trainingseinheiten absolviert Buhrmester Woche für Woche. „Ich bin fast jeden Abend in der Halle“, sagt der gebürtige Mindener.

Trotz seines Alters denkt Buhrmester noch nicht ans Aufhören. „Ich möchte eigentlich so lange Handball spielen, wie es geht.“ Es mache ihm einfach Spaß, weil die HSG eine super Truppe sei und einen super Trainer habe.