Bad Laer. Der FC Leschede II ist noch da: Im vorletzten Spiel in der Oberliga hat die Mannschaft von Trainerin Marita Löcken einen überzeugenden 3:0-Sieg beim SV Bad Laer II erreicht.

„Schon nach den ersten Punkten war klar: Hier ist heute etwas zu holen“, bestätigte Kapitänin Laura Kelbel den Auftritt der Gäste.

Leschede nicht zu schlagen

Bad Laer zeigte von Beginn an Unsicherheiten in der gesamten Spielweise. Nach anfänglicher Nervosität auch aufseiten der Leschederinnen konnten sie im Verlauf der Partie die Schwächen des Gegners gezielt ausspielen. Durch druckvolle Aufschläge gelang es dem FCL II immer wieder, direkte Punkte zu erzielen. In jedem Satz erspielten sich die Leschederinnen einen Vorsprung und bauten diesen durch effektive Angriffsaktionen aus. So lobbte Corinna Hasken im dritten Satz viermal in Folge kurz hinter den gegnerischen Block – vom Gastgeber kam keinerlei Gegenwehr.

Sieg nie in Gefahr

„Auch wenn es zum Ende noch einmal spannend wurde, hatten wir zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass eine Niederlage drohen konnte“, so Kelbel, die sich über den ersten Sieg nach 14 Spielen freute. „Nach zahlreichen Niederlagen ist diese positive Haltung durchaus nicht selbstverständlich.“