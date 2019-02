Meppen. Erster Sieg im zweiten Heimspiel des Jahres – Harens Verbandsliga-Handballer haben ihre Durststrecke beendet. Dagegen wird es für die HSG Haselünne/Herzlake in der Landesklasse langsam eng.

Verbandsliga, Herren: Mit 34:25 setzte sich der TuS Haren, der in der Vorwoche bei der Niederlage in Wilhelmshaven nur neun Tore geworfen hatte, am Samstagabend gegen den ATSV Habenhausen II durch. Nach drei Niederlagen aus den ersten drei Partie der erste Punktgewinn nach der Winterpause. Erfolgreichster Werfer war Harens Martin Giesen mit neun Treffern. Bei den Gästen aus Habenhausen traf Marco Wilhelms achtmal. Die zuletzt fehlenden Stefan Sträche und Tobias Everding standen nicht nur beim Abschlusstraining auf dem Parkett, sondern auch im Spiel. Bereits zur Pause lag das Team von Trainer Martin de Hoop mit neun Toren vorne (18:9). Nach einer Viertelstunde traf Stefan Sträche per Siebenmeter zum 10:3. Die Rechnung, aus einer stabilen Abwehr auf Gegenstöße zu setzen, ging auf.





Landesklasse, Herren: Eine ebenso verdiente wie vermeidbare 24:30-Niederlage musste die HSG Haselünne/Herzlake am Sonntag in Bramsche einstecken. Neben Schlussmann Marcel Hatting gefiel bei den Emsländern noch Patrick Lampe mit acht Treffern. Die Vorzeichen waren wieder einmal alles andere als gut, zumal mit Daniel Brinker und Nils Janning zwei wichtige Säulen im Team von Haselünne/Herzlake fehlten. Trotzdem sah Möller eine Begegnung auf Augenhöhe. Bramsche setze sich angeführt von Spielmacher Guido Kroll nach der Pause (11:10) auf 22:17 ab (48.). Doch drei Minuten vor Schluss stand es 25:23, und die HSG war noch einmal in Schlagdistanz. Allerdings brachten Bramsche zu viele leichte Fehler der Gäste auf die Siegerstraße. „Dass Bramsche ein bisschen mit dem Ball umgehen kann, ist ja eigentlich bekannt, und auch das wir immer über den Kampf kommen müssen, aber man muss seine Chancen auch nutzen wollen“, so Trainer Möller. Man könne sich nicht nur auf Torhüter Marcel Hatting verlassen. „Es wird Zeit, alles in die Waagschale zu werfen, wollen wir dem drohenden Abstieg noch entgehen!“ Nach der elften Niederlage im 15. Spiel liegt die HSG Haselünne/Herzlake auf dem vorletzten Platz.