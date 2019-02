Meppen. Alle neun Handballmannschaften, die höherklassig spielen, sind an diesem Wochenende gefordert. Harens Männer wollen im zweiten Heimspiel des Jahres die ersten Punkte.

Verbandsliga, Herren: Drei Spiele, drei Niederlagen – so fällt die Bilanz des TuS Haren nach der Winterpause aus. Im letzten Spiel vor Weihnachten hatte die Mannschaft von Trainer Martin de Hoop mit 27:16 gegen die SG Neuenhaus/Uelsen gewonnen. In 2019 unterlag der TuS bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen (20:32), gegen die HSG Barnstorf/Diepholz II (28:29) und zuletzt beim Wilhelmshavener HV II (9:26). Am Samstag um 18 Uhr im zweiten Heimspiel des Jahres gegen den ATSV Habenhausen II soll die Niederlagenserie enden. Im Hinspiel unterlag Haren mit 28:30.

Landesklasse, Herren: Nur eins der letzten sieben Spiele gewonnen hat die HSG Haselünne/Herzlake: am 27. Januar beim 34:31-Heimsieg gegen die HSG Grönegau-Melle. Am Sonntag (13.15 Uhr) reisen die Emsländer zum TuS Bramsche II. „Der nächste harte Brocken“, rechnet HSG-Trainer Christoph Möller mit einer schwierigen Aufgabe. Die Männer von Trainer Podszuweit seien in eigener Halle nur schwer zu schlagen, ergänzt er. „Vor allem Torjäger Guido Kroll müssen wir in den Griff bekommen, er ist der Kopf des Teams. Wenn wir dann diszipliniert zur Sache gehen, ist vielleicht was möglich.“

Verbandsliga, B-Junioren: Noch ohne Punkt am Tabellenende steht der TV Meppen, der am Sonntag um 12 Uhr die HSG Schwanewede/Neuenkirchen erwartet. Die Gäste dagegen sind mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen Tabellendritte.

Landesliga, B-Junioren: Einen Dreikampf um die Meisterschaft liefert sich der Tabellenzweite SG Lingen-Lohne (22:4 Punkte aus 13 Spielen) mit Spitzenreiter TV Georgsmarienhütte (23:3 aus 13) und dem TV Cloppenburg (20:4 aus 12). Samstag um 17 Uhr empfängt die Spielgemeinschaft den Tabellenvierten VfL Edewecht. Im Hinspiel gab es ein 25:25.

Landesliga, B-Juniorinnen: Noch keinen Punkt brachte das neue Jahr für den TuS Haren. Dreimal verließ das Team den Platz als Verlierer. Am Samstag gibt Haren um 17.45 Uhr seine Visitenkarte bei der TSG 07 Burg Gretesch ab. Im Hinspiel siegte Haren 24:19.

Zum vierten Mal in Folge vor heimischer Kulisse läuft der TV Meppen auf. Samstag um 16 Uhr will die Mannschaft gegen den TuS Bramsche an den 32:22-Heimsieg gegen Schüttorf anknüpfen. Aber Bramsche liegt auf Rang drei und entschied das erste Duell mit 26:13 für sich.

Oberliga, C-Junioren: Ausgeglichen ist die Bilanz der SG Lingen-Lohne. Sieben Siege, ein Unentschieden und sieben Niederlagen stehen auf dem Konto. Von der Papierform her stehen die Chancen auf den achten Erfolg gut, denn der nächste Auswärtsgegner HSG Schwanewede/Neuenkirchen (Sonntag, 16 Uhr) ist mit fünf Punkten Vorletzter. Allerdings holte die HSG zwei davon gegen Lingen-Lohne – beim 25:22-Hinspielsieg.

Landesliga, C-Junioren: Zehn von 13 Partien hat der TuS Haren bislang verloren, wodurch er das Schlusslicht der Liga bildet. Am Samstag empfängt Haren um 16 Uhr im vorletzten Heimspiel der Saison die SpVgg Brandlecht-Hestrup, die im Hinspiel mit 25:17 gewann.

Landesliga, C-Juniorinnen: Im November verlor die HSG Haselünne/Herzlake in eigener Halle mit 21:24 gegen die SG Neuenhaus/Uelsen. Am Samstag wird um 15.45 Uhr das Rückspiel angepfiffen. Bislang hat die HSG nur gegen Schlusslicht FC Schüttorf (33:22) gewonnen. Zudem gab es vier Niederlagen.