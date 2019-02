Hagen. Geschafft! Mit dem siebten Sieg in Serie hat sich Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen zumindest für eine Nacht auf einen Aufstiegsplatz geschoben. Das Zwei-Städte-Team setzte sich vor 578 Zuschauern beim VfL Eintracht Hagen mit 36:27 (18:12) durch.

Das Team von Trainer Heiner Bültmann setzte seinen Lauf fort. Sechs Tage nach dem 29:21-Sieg gegen den Tabellenzweiten HSC Coburg schob sich Nordhorn Lingen im Duell der zweitschlechtesten Heim- gegen die zweitbeste Auswärtsmannschaft in der Krollmann-Arena in Hagen an Coburg vorbei. Die Oberfranken legen am Samstag ab 19.30 Uhr gegen EHV Aue nach. Mit dem Sieg vergrößerte die HSG aber auch Vorsprung vor Bundesligaabsteiger TuS Nettelstedt-Lübbecke, der am Freitagabend in Essen 25:32 verlor, von zwei auf vier Punkten.





VfL-Trainer Niels Pfannenschmidt, der auf den angeschlagenen Jan-Lars Gaubatz (Beschwerden an der Patellasehne) verzichten musste, konnte auf den vom Erstligisten Bietigheim gekommenen torgefährlichen Spielmacher Valentin Schmidt bauen. Ausgerechnet der Neuzugang scheiterte beim Stand von 3:4 per Siebenmeter an HSG-Keeper Bart Ravensbergen, der es auf insgesamt 18 Paraden brachte. Im ersten Durchgang wehrte Björn Buhrmester noch zwei Strafwürfe ab. Die 18:12-Pausenführung der Niedersachsen bei den in der Rückrunde noch sieglosen Grün-Gelben aus der Volmestadt war deutlich und verdient.

Nach 16 Minuten zieht der Gast davon

Der Gastgeber aus der größten Stadt von Südwestfalen hielt nur gut eine Viertelstunde mit. Er lag nach dem 0:2-Rückstand nur beim 5:4 (5.) genau elf Sekunden in Führung. Nach dem 8:8 (16.) enteilte der Gast, bei dem Trainer Heiner Bültmann weiter auf die Stammkräfte Jens Wiese und Nicks Verjans verzichten musste.

In der zweiten Hälfte baute Nordhorn-Lingen den Vorsprung weiter aus. In der 39. Minute führte der Gast erstmals mit zehn Toren und steuerte einem ungefährdeten Sieg entgegen. Die HSG, die die Tabelle an den wenig aussagekräftigen ersten beiden Spieltagen angeführt hatte, setzte das nächste Ausrufezeichen.

Der Text wird aktualisiert