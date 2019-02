Bad Essen. Am Samstag und Sonntag finden beim VfL Lintorf in Bad Essen die Nordwestdeutschen-Meisterschaften (NWDM) der weiblichen U 18 im Volleyball statt. Mit dabei sind die Teams von Raspo Lathen und Union Lohne.

Nachdem sich die Raspo-Mädels bei den Bezirksmeisterschaften im Januar gegen die Volleyballmannschaft aus Bad Laer durchsetzen konnten, haben sie sich zum Ziel gesetzt, sich erneut für die Deutschen Meisterschaften in Potsdam zu qualifizieren.



Lohne in Gruppe C

Die Lathenerinnen treffen am Samstag ab 11 Uhr in Gruppe A auf den MTV 48 Hildesheim sowie den Geestemünder TV. Lohne bekommt es mit Bremen 1860 und Tuspo Weende in Gruppe C zu tun. In Gruppe B befinden sich die Teams vom TC Hameln, der TVG Gieboldehausen und VfL Lintorf. In Gruppe D warten der USC Braunschweig, MTV Elm und SV Bad Laer.

Nach den Entscheidungen in den Gruppenspielen am Samstag folgen am Sonntag (ab 10 Uhr) die Platzierungs- und Finalspiele.