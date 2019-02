Die DMS-Frauenmannschaft des Schwimmverein Haren wurde Vizemeister der Bezirksliga Weser-Ems. Foto: Klaus Hüsing

Osnabrück. In den letzten Wochen war in der Individualsportart Schwimmen besonderer Teamgeist gefragt. Nach dem Klassenerhalt der Meppener Frauenmannschaft in der DMS-Landesliga konnten auch drei emsländische Vertreter in der darunter liegenden Bezirksliga glänzen – ganz besonders die Schwimmerinnen des SV Haren.