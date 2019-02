Geben sich die Ehre bei der Emsland Darts Gala: Weltmeister Michael van Gerwen und Max Hopp. Foto: imago/PA Images

Lingen. Lingen Der letzte Profi-Teilnehmer der Emsland Darts Gala steht fest: Neben Michael van Gerwen, Mensur Suljovic und Max Hopp wird am Freitag, 29. März, auch Joe Cullen in der EmslandArena in Lingen an den Start gehen. „Ich habe mich riesig über die Einladung gefreut“, so der Engländer, der bereits zwei PDC-Events in seiner Karriere gewinnen konnte. „Ich freue mich auf einen lustigen Abend, den ich natürlich am Ende für mich entscheiden möchte.“