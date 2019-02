Lingen. Obwohl Leichtathletin Meta Frericks vom VfL Lingen erst 17 Jahre alt ist, kann sie schon auf eine lange sportliche Laufbahn zurückblicken. Seit über zwölf Jahren ist die Abiturientin der BBS Lingen in der Leichtathletik aktiv und krönte sich vor wenigen Wochen mit dem Niedersachsen-Titel im Diskuswurf der U-20-Jugend.

Lingen „Mit fünf Jahren bin ich zum ersten Mal mit ins Stadion gegangen“, erinnert sich Frericks an ihre sportlichen Anfänge und fährt lachend fort: „Mein Vater war ja damals schon Trainer, und somit war der Einstieg in die Leichtathletik eigentlich ganz praktisch.“

"Dann tat mir der Fuß eben mal weh"

Seit diesen Tagen teilt sie mit ihrem Vater Reinhard Frericks, der beim VfL Lingen bis vor knapp drei Jahren mit Jasmin Wulf eine der besten Deutschen Nachwuchssprinterinnen trainierte, die Begeisterung für die Leichtathletik. Dabei schätzt Frericks durchaus die Vorteile, wenn der Vater zugleich auch der Trainer ist. „Als ich kleiner war, habe ich das durchaus auch mal ausgenutzt“ scherzt die Abiturientin: „Dann tat mir der Fuß eben mal weh, obwohl ich eigentlich keine Lust hatte.“

Heute sieht sie die kurzen Wege und die schnelle Organisation einer Trainingseinheit als äußerst vorteilhaft. „Wenn mal an einem Sonntag nichts los ist, kann ich mit meinem Vater ganz kurzfristig ins Stadion fahren und eine Trainingseinheit absolvieren.“

Viele Sportarten ausgeübt

Doch nicht nur die Leichtathletik begeisterte die junge Lingenerin. So spielte sie eine lange Zeit parallel Basketball und Handball, war im Tennis aktiv und ging regelmäßig zum Rudern. „Das hat mir alles viel Spaß gemacht, konnte aber aus Zeitgründen nicht fortgesetzt werden“ so Frericks, die nach ihrem Abitur im nächsten Jahr eine Ausbildung zur Diätassistentin beginnen will. „Derzeit trainiere ich nur noch in der Leichtathletik.“

Dabei haben es ihr in erster Linie die Wurfdisziplinen angetan. „Es ist einfach spannend, wie so viele kleine Details in einer simplen Drehung so optimiert werden können, um eine bestmögliche Weite zu erreichen“ schwärmt sie.

Deutsche Meisterschaft als Ziel

Der Fokus der Lingenerin ruht dabei vor allem auf dem Diskuswurf. Auch ihre sportlichen Ziele sind dem Wurf mit der ein Kilogramm schweren Scheibe geschuldet. „Neben weiteren Steigerungen meiner persönlichen Bestweiten ist mein größtes Ziel, einmal an Deutschen Meisterschaften der Hauptklasse teilzunehmen.“

Anzeige Anzeige

Dafür muss die frischgebackene U-20-Winterwurf-Niedersachsen-Meisterin allerdings zukünftig mit kontinuierlichen Weiten jenseits der 40-Meter-Marke aufwarten. Doch Frericks ist optimistisch: „Das hoffe ich spätestens im kommenden Jahr zu erreichen.“