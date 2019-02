Meppen. Viel zu feiern gab es für die Basketballmannschaften des TV Meppen und der SG Bramsche. Während die Meppenerinnen in der Bezirksoberliga die Meisterschaft endgültig eintüteten, gelang den Bramscherinnen der erste Sieg im Jahr 2019.

Bezirksoberliga, Frauen: Der TV Meppen hat im vorletzten Spiel der Saison endgültig für klare Verhältnisse gesorgt und mit dem 59:37-Sieg bei RASTA Vechta die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Oberliga gefeiert. „Nun gibt es auch keine Zweifel mehr“, freute sich TVM-Trainer Marius Schmitt nach den zuvor nicht ganz klaren Aufstiegsmodalitäten.



Im ersten Viertel kamen die Meppenerinnen nach verkürzter Aufwärmzeit noch nicht richtig ins Spiel. „Danach wurde in der Defense angezogen und in der Offense ein „miss match“ (großer Körpergrößenunterschied zwischen Verteidiger und Angreifer; Anm. d. Red.) zugunsten von Center-Spielerin Lea Meyer konsequent genutzt“, so Schmitt. Alle 10 Spielerinnen kamen mehrfach zum Einsatz und trugen zum Erfolg bei.

Bezirksliga, Frauen: Den ersten Sieg in der Rückrunde feierte die SG Bramsche mit einem 69:33 beim Tabellenvorletzten VfL Löningen.

Die Gäste begannen konzentriert, standen gut und fingen viele Bälle in den Passwegen ab. Aufgrund mehrerer Fastbreaks stand es bereits zur Hälfte 29:7 für das Team vom Trainerduo Thomas Ross und Andreas Magel.

Im dritten und vierten Viertel spielten die Bramscherinnen strukturiert und mit mehr Tempo nach vorne. Durch gutes Passspiel und viel Bewegung ohne Ball spielten sie die Defensive der Löninger geschickt aus und erhöhten ihre Führung.