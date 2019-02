Salzbergen. Die Schlussphase der Volleyballsaison scheint es in sich zu haben: Während einige Teams im Auf- beziehungsweise Abstiegskampf Siege feierten, versagten bei anderen wiederum die Nerven.

Verbandsliga, Herren: Nachdem der Klassenerhalt frühzeitig gesichert ist, scheint die Luft raus zu sein beim SV Union Lohne. Beim TuS Aschen-Strang setzte es eine 0:3-Klatsche.



Im ersten Satz kämpften sich die Lohner nach großem Rückstand zwar noch einmal heran, verloren letztlich knapp mit 24:26.

„Danach reihten sich Fehler an Fehler“, so Kapitän Holger Moss. „Die schlechte Annahme ließ keinen Spielaufbau zu, der Angriff scheiterte regelmäßig am gegnerischen Block, der Abwehr fielen einfachste Bälle vor die Füße und im Aufschlag wurde kein Druck erzeugt.“

Spielertrainer Thomas Arens versuchte dem lethargischen Auftritt durch zahlreiche Positionswechsel entgegenzusteuern, doch auch das verfehlte die gewünschte Wirkung. Auch wenn es in den letzten drei verbleibenden Spielen tabellarisch um nichts mehr geht, appellierte Arens im Anschluss an seine Spieler noch einmal die sehr guten Leistungen der ersten Saisonhälfte abzurufen und die Saison damit mit einem guten Gefühl zu beenden.

Verbandsliga, Frauen: Der SV Alemannia Salzbergen feierte bei seinem Heimspieltag zunächst einen klaren 3:0-Erfolg über den Oldenburger TB II. Anschließend folgte eine 1:3-Niederlage gegen den MTV Lingen.

Im ersten Spiel konnte der SVA die ersten beiden Sätze mit einer konstanten Leistung und einem gut gestellten Block für sich entscheiden. Der dritte Satz war hart umkämpft, doch Salzbergen hatte den längeren Atem und gewann schließlich 26:24.

Anzeige Anzeige

Das zweite Spiel lief aus Sicht der Gastgeberinnen zunächst sehr gut. Mit guter Stimmung, starken Angriffen und Aufschlägen erkämpften sich die Salzbergenerinnen einen Vorsprung und konnten trotz einiger Annahmefehler den ersten Satz mit 25:22 gewinnen.

Dann kamen jedoch die Favoriten aus Lingen immer besser in die Partie und gewannen den zweiten Durchgang mit 25:17. Auch die Sätze drei und vier gingen mit 25:18 und 25:14 an den MTV.

Lathen bleibt vor Lingen

Im Gleichschritt mit den Lingenerinnen bewegte sich Raspo Lathen (36 Punkte), die Union Emlichheim III mit 3:1 schlagen konnten. Somit liegt die Mannschaft von Trainer Rob Hukema weiterhin einen Punkt vor dem MTV Lingen. Beide Teams haben noch drei Spiele vor sich. Enger könnte ein Aufstiegsrennen kaum sein. Zudem müssen beide Teams noch zum aktuellen Tabellenführer Union Emlichheim IV (38 Punkte).

Bereits im ersten Satz zeigte sich, dass die Gegnerinnen des SCU Emlichheim III stark mithielten. Bis zum 15:15 ging es ausgeglichen hin und her. Nach einem Doppelwechsel auf Lathener Seite konnte sich die Hukema-Truppe leicht absetzen und den Durchgang mit 25:19 für sich entscheiden.

Der nächste begann gleich mit einem 0:3-Rückstand aus Lathener Sicht. Die Gastgeber präsentierten eine starke Annahme- und Abwehrarbeit und holten mit einem 25:19 den Satzausgleich.

Der dritte Satz gestaltete sich erneut spannend. Ständig lagen die Teams gleich auf. Erst beim Stand von 16:16 verhalf Lathen eine Angabenserie von Maja Hegge, die gemeinsam mit Greta Schlichter aus der zweiten Mannschaft aushalf, zum 25:19-Sieg.

Im vierten Durchgang brachen die Emlichheimerinnen unerwartet ein, sodass sich Raspo nach einem 25:12 die drei Punkte sicherte.

Landesliga, Herren: Drei wichtige Punkte schnappte sich Sparta Werlte beim 3:0-Erfolg bei der VSG Aschen/Drebber. Mit jetzt 20 Punkten befindet sich Werlte auf dem fünften Tabellenrang, hat allerdings derzeit einen Vorsprung von „nur“ zwei Punkten vor dem Relegationsabstiegsplatz.

"Gebrauchter Tag" für SV Aschendorf/Papenburg

Im Aufstiegsrennen musste die VG Aschendorf/Papenburg hingegen eine bittere 1:3-Niederlage gegen Tabellennachbar SV Nortmoor einstecken.

Nach dem 25:22-Sieg im ersten Satz, kämpften die VG-Spieler zwar, zogen aber mit 16:25, 14:25 und 22:25 den Kürzeren.

"In Nortmoor hätten wir unbedingt gewinnen müssen und das hätte auch drin gesessen. Aber uns hat das nötige Glück gefehlt", bilanzierte VG-Spieler Jonas Tieben. "Nortmoor hat stark gespielt und wir konnten erneut nicht unsere gewohnte Leistung abrufen. Im letzten Satz sind wir nah am 2:2 dran und verlieren dann noch noch. Ein gebrauchter Tag."

Landesliga I, Frauen: Enttäuschender Spieltag für den TV Meppen: Zwar attestierte TVM-Trainer Reiner Wahmes seiner Mannschafts gegen Emden-Borssum II (1:3) und Union Lohne II (1:3) gut gespielt zu haben, doch gerade die Niederlage gegen den Mitkonkurrenten um den Abstieg Emden-Borssum II „tat besonders weh, da insbesondere im 3. Satz viele Möglichkeiten vergeben wurden den Satz zu holen. Mit den beiden Niederlagen ist der Klassenerhalt nur noch theoretisch möglich und der Abstieg aus der Landesliga fast besiegelt“, so Wahmes.

Gegen Lohne II schnappte sich Meppen noch den ersten Satz, anschließend kämpften sich die Lohnerinnen aber in die Partie und konnten nach 25:20, 25:21 und 25:13 auf 3:1 stellen. Lohne-Trainerin Roos Harland trug mit ihren guten Tipps stark zum Sieg bei.

Landesliga II, Frauen: Einen klaren 3:0-Sieg feierte der SV Alemannia Salzbergen beim Hagener SV.

Im ersten Satz stand es schon 3:9 für die Heimmannschaft bis Salzbergen ins Spiel fand. „Ab dann wurde konzentriert gespielt und durch harte Aufschläge und effektive Angriffsschläge der Gegner unter Druck gesetzt“, freute sich Trainerin Ulla Piepel.

Schinkel zu stark für SCSV II

Für den SC Spelle-Venhaus II war bei BW Schinkel hingegen nichts zu holen. Drei Punkte hatte sich das Team, dass diesmal von Co-Trainerin Doris Thelink gecoacht wurde, zuvor ausgemalt. Doch es hat nur für einen Satzgewinn gereicht.

Schinkel begann bereits im ersten Satz mit starken Aufschlägen und punktete immer wieder über ihre groß gewachsenen Mittelangreiferinnen. Im zweiten Satz lief es nicht besser. Der Speller Aufschlag war nicht druckvoll genug und landete viel zu oft bei der stabilen Schinkeler Libera.

In Satz drei konnten sich dann zwar die Spellerinnen durchsetzen. Vor allem über die Außenpositionen wurde der 25:20-Satzerfolg herausgespielt. Allerdings folgte im vierten Satz ein 19:25 zur 1:3-Niederlage. „In den letzten drei Spielen müssen nun noch mindesten zwei, wenn nicht sogar drei Siege her um die Liga noch halten zu können“, so Yvonne Rellmann.

Leschede III mitten im Aufstiegsrennen

Der FC Leschede III landete einen 3:2-Sieg über den VC Osnabrück IV und liegt somit vier Punkte hinter Salzbergen II (Platz zwei) auf dem vierten Rang. Bei drei ausbleibenden Spielen ist für die Leschederinnen noch viel möglich. Das Restprogramm mit Salzbergen II, BW Schinkel (Platz fünf) und dem Tabellendritten SV Bad Laer III hat es allerdings in sich.