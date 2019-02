Meppen. Die B-Jugend-Handballer der SG Lingen-Lohne lassen sich im Titelrennen einfach nicht abschütteln. Der Tabellenzweite siegte am Wochenende ebenso wie der Landesliga-Spitzenreiter. Ausgefallen ist das Landesligaspiel von Harens B-Mädchen gegen die SG Teuto Handball. Offen ist, wann die Partie nachgeholt wird.

Oberliga, männliche B-Jugend: Die zu erwartende Niederlage kassierte Schlusslicht TV Meppen beim Spitzenreiter OHV Aurich. Mit 18:28 (10:15) unterlagen die Emsländer. Mit einer kompakten, guten Abwehr und einem ordentlichen Henry Niesing im Tor startete der TV Meppen bei den noch ungeschlagenen Gastgebern. Aurich offenbarte Probleme mit der Abwehr der Gäste und kam zunächst nur über Rückraumabschlüsse zum Erfolg. Auch vorne spielte Meppen geduldiger als zuletzt und suchte diszipliniert die Lücken. So konnte Aurich zwar in Führung gehen, doch die Meppener fanden immer wieder den Anschluss. Ein 4:1-Lauf der Gäste durch zwei Treffer von Steffen Hanzlik, einen Siebenmeter von Lars Efken und einen Rückraumabschluss vom treffsicheren Lasse Klene sorgten dafür, dass Meppen in der 35. Minute beim 16:13 wieder in Schlagdistanz war. Auch Torwart Marten Metzner konnte wichtige Bälle halten und hielt seine Mannschaft im Spiel. Aber in der Schlussphase verwarfen die Gäste noch zwei Siebenmeter und erhielten eine doppelte Zeitstrafe, die Aurich gekonnt nutzte, um sich abzusetzen.

Landesliga, männliche B-Jugend: Weiter im Gleichschritt vorneweg marschieren Tabellenführer TV Georgsmarienhütte und die SG Lingen-Lohne als erster Verfolger. Beide gewannen am Wochenende ihre Begegnungen. Mit 24:21 legte die Spielgemeinschaft am Samstag in Dinklage vor. Einen Tag später zog Georgsmarienhütte mit dem 20:18 in Edewecht nach. Zur Pause lag Lingen-Lohne noch mit einem Tor hinten (12:13). Nach einer knappen halben Stunde betrug der Rückstand sogar drei Tore (15:18). Doch die Gäste drehten die Partie noch, auch dank der acht Tore von Luke Stricker und sieben Treffer von Tristan Rolfes.





Oberliga, männliche C-Junioren: Den Tabellenzweiten OHV Aurich besiegt hat am Samstag die SG Lingen-Lohne. In der Mehrzweckhalle in Lohne revanchierte sich die Spielgemeinschaft mit 31:29 (15:15) für die 19:34-Hinspielniederlage. Zwar warf Aurichs Simon Meinke elf Tore, womit er bester Schütze der Partie war, aber SG-Akteur Johannes Thiel traf nur einmal weniger. 30 Sekunden vor Schluss setzte Marten Beernink mit seinem achten Treffer den Schlusspunkt zum 31:29. Durch den siebten Sieg im 15. Spiel verbessert sich Lingen-Lohne um eine Position auf Platz fünf, während Aurich jetzt drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer TvdH Oldenburg hat.

Landesliga, männliche C-Jugend: Seine dritte Niederlage in Folge musste der TuS Haren einstecken. Wobei das 24:31 am Sonntag beim TV Dinklage wenig überraschend kam. Verlor der Tabellenletzte doch beim Spitzenreiter. Dinklages Johann Westermann ragte mit elf Treffern aus der Partie heraus. Bei den Harenern traf Simon Pinkernell mit sieben Treffern am besten.