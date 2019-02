Lingen. Spannung pur im Endspiel der U-14-Konkurrenz der Mädchen beim 21. Offenen Lingener Jugend-Hallen-Tennisturnier. In drei hochklassigen Sätzen schlug Emma Daems (Sparta Nordhorn) ihre aus dem Emsland stammende Teamgefährtin Dabrowka Walkowiak mit 3:6, 6:4 und 10:6.

„Das war ein ganz tolles Finale. Da gibt es keinen Verlierer, sondern nur zwei Sieger“, sagte der 2. Vorsitzende Gunther Bensch vom ausrichtenden Verein TC BW Lingen bei der Siegerehrung. Dabei sah es lange Zeit nach einem anderen Ausgang aus. Die zwölfjährige Walkowiak führte schon 6:3, 4:2 und hatte Spielbälle zum 5:2. Doch auf einmal drehte sich die Partie, in der die Emsländerin zunehmend defensiver agierte und zu viele leichte Fehler machte. Die zuvor starke Rückhand wurde mehr und mehr zum Problem. Im dritten Satz entschied Daems die Partie für sich und zeigte sich nervenstärker. Vor allem überzeugte die Trainingspartnerin von Walkowiak durch ihr variables Spiel, das immer wieder gespickt war mit Netzangriffen. Mit 10:6 siegte die Nordhornerin im Match-Tie-Break und holte sich damit den Titel in der U-14-Konkurrenz.



Speller Duo im Viertelfinale

Beim 21. Offenen Lingener Jugend-Hallen-Tennisturnier spielten Mädchen und Jungen jeweils in den Altersklassen U12 und U14. Bei den Mädchen U12 gewann Allegra Junge aus Trier. Die Emsländerinnen Emma Kohl und Melina Berndzen (beide SC Spelle-Venhaus) überstanden die erste Runde, scheiterten aber im Viertelfinale. Kohl schied gegen die an Nummer eins gesetzte Josephine Pasuit aus. „Es war ein gutes Spiel. Ich habe bis zum 2:3 im zweiten Satz alles versucht, konnte am Ende aber den zweiten Satzverlust nicht verhindern“, sagte Kohl.





Jonte Löhmann gewinnt Nebenrunde

Bei den Jungen kam in der U-12-Konkurrenz Justus Hendriksen (BW Lingen) ins Viertelfinale. Dort war für den Lingener Endstation. „Ich bin zufrieden, weil ich nach dem Satzverlust in der ersten Runde trotzdem noch weitergekommen bin“, sagte Hendriksen. Das Aus in Runde eins nicht verhindern konnten Justus Funke-Rapp (BW Lingen), Tom Knobloch (FC Leschede) und Jonte Löhmann (ASV Altenlingen). Löhmann sicherte sich zumindest den Turniersieg in der Nebenrunde. In der Hauptrunde siegreich war Christopher Thies vom Kölner THC.

„Insgesamt gutes Niveau“

In der U-14-Konkurrenz der Jungen schlugen keine emsländischen Talente auf. Siegreich war im Finale Niklas Walter aus Hannover, der Valentin Voit aus Volkswald schlug. „Insgesamt war das ein gutes Niveau“, bilanzierte Jochen Bailer vom TC BW Lingen, der gemeinsam mit anderen Verantwortlichen des Lingener Tennisclubs die Turnierorganisation übernahm.