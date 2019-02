Meppen. Neun Tore in 60 Minuten – ein Debakel erlebte Handball-Verbandsligist TuS Haren aufgrund personeller Probleme. Mit der Schiedsrichterleistung haderte Landesklassenvertreter HSG Haselünne/Herzlake bei seiner Heimniederlage.

Verbandsliga, Herren: Mit einer 9:26 (4:9)-Niederlage gegen den Wilhelmshavener HV II im Gepäck hat der TuS Haren am Samstagabend die Heimreise angetreten. So wenige Tore warf die Mannschaft unter Trainer Martin de Hoop, seit 2016 beim TuS tätig, noch nie. Bisheriger Tiefstwert unter de Hoop: 17 Tore am 22. Oktober 2017 beim 17:17 bei der HSG Bützfleth/Drochtersen.

Ohne sieben Akteure waren die Emsländer in Wilhelmshaven chancenlos. Kapitän Stefan Sträche stand ebenso nicht zur Verfügung wie Philipp Beimesche, Tobias Everding, Frank Geers, Valeri Karastelev, Dominik Sowada und Lars Wortelboer. Dafür half Tim Rohling aus, der im Sommer aufhörte, um seine Bachelorarbeit zu schreiben.

Die neun Tore verteilten sich auf vier Spieler. Martin Giesen war mit vier Treffern am erfolgreichsten.





Landesklasse, Herren: Eine 27:31 (11:16)-Heimniederlage hat die HSG Haselünne/Herzlake am Samstag gegen Tabellenführer TV Georgsmarienhütte kassiert.

"Hätte mir jemand gesagt, dass wir das Spiel mit vier Toren verlieren, wäre das bei der Vorgabe Erster gegen Zehnter okay gewesen", gestand HSG-Coach Christoph Möller. Aber aus seiner Sicht wäre es fast zu einer Überraschung gekommen, „wenn wir nicht gegen neun Spieler hätten antreten müssen“, übte er deutliche Kritik an den Schiedsrichtern. Vier Rote Karten und zehn Zweiminutenstrafe verhängte das Duo gegen Haselünne/Herzlake, während die Gäste zweimal zwei Minuten erhielten. Für Möller verlief die Partie fast durchweg auf Augenhöhe. Überragend sei mal wieder die Leistung von Marcel Hatting gewesen. Der HSG-Torhüter entschärfte allein vier Siebenmeter.

Anzeige Anzeige

„Ich muss meiner Mannschaft ein riesen Kompliment machen“, lobte Möller seine Spieler. Sie hätten trotz der offensichtlichen Benachteiligung immer alles versucht. Zwei Minuten vor dem Ende waren die Gastgeber sogar in Schlagdistanz (27:28). „Wir hätten noch drei Stunden spielen können.“ Alle Zuschauer und Spieler seien sich sicher gewesen, dass sie so etwas noch nie erlebt hätten. „Ich verliere natürlich nicht gerne. Wenn dir aber keine Chance gegeben wird, hat das mit Sport nichts zu tun. Es tut mir leid für unsere Mannschaft.“

Das Schiedsrichterduo kündigte im Spielbericht an, einen Sonderbericht verfassen zu wollen.