Lingen. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen hat das Spitzenspiel gewonnen: Mit 29:21 (16:12) setzte sich das Zwei-Städte-Team am Samstagabend gegen den HSC 2000 Coburg durch. Vor 3543 Zuschauern in der Emslandarena Lingen traf HSG-Akteur Georg Pöhle zehnmal.

In den letzten zwei Minuten standen die Zuschauer, klatschten und sangen "Oh wie ist das schön!". Damit verkürzt die HSG den Rückstand auf den zweiten Aufstiegsplatz, den weiterhin Coburg einnimmt, auf einen Zähler.

Für den HSC Coburg bleibt es dabei: Bei der HSG Nordhorn-Lingen gibt es nichts zu holen. In den vorherigen drei Vergleichen musste der HSC stets ohne Punkte die 500 Kilometer lange Heimreise antreten. Im Mai 2018 gab es eine 28:32 Niederlage, im November 2017 eine 21:25 Niederlage. Am engsten ging es im Mai 2016 zu, als man mit einem Tor 29:30 unterlag, aber einen Monat später dann doch in die 1. Liga aufstieg.

