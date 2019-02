Freuen sich auf die Sport-Wirtschafts-Gala (v.l.): Hubert Börger, Günter Klene, Klaus Dühnen, Norbert Verst, Ulrich Boll, Bernard Krone und Richard Schimmöller. Foto: Henning Harlacher

Spelle. „Und der Sport-Oscar geht an ...“ wird es am 11. März im Drive & Train der Maschinenfabrik Bernard Krone in Spelle heißen. Als Ehrengast bei der Sport-Wirtschafts-Gala EMOTION 2019 erweist sich kein geringerer als Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußball Bundes (DFB), die Ehre.