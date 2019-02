Spelle. Volleyball-Fans aufgepasst: Das Wochenende hat wieder eine Vielzahl an Highlights zu bieten. Insgesamt 17 Partien stehen für die Teams aus der Region an.

Regionalliga, Frauen: Beim Duell am Samstag (20 Uhr) gegen den USC Braunschweig wollen die Mädels des FC 47 Leschede wichtige Punkte gegen den Abstieg sammeln und sich in guter Form präsentieren.



„Der Niederlagenfluch soll beendet werden und mit der gewohnten, großartigen Unterstützung der Volleyballfans sollte der erste Sieg in 2019 möglich sein“, so FCL-Spielerin Pia Elfert. Nicht zu unterschätzen sind allerdings die Braunschweigerinnen, die momentan auf dem sechsten Tabellenplatz stehen. Leschede befindet sich derzeit auf dem Relegationsabstiegsplatz. Trainer Dieter Jansen und Jörg Alsmeier sind sich einig: „In den letzten Spielen wird sich zeigen, ob wir die Klasse haben, die Liga zu halten.“

Topspiel in Spelle

Beim SC Spelle-Venhaus findet am Sonntag ab 16 Uhr das Topspiel der Regionalliga gegen Tabellenführer SV Wietmarschen statt.

SCSV-Trainer Sebastian Gartemann sieht seine Mannschaft trotz Heimvorteil als Außenseiter. „Wietmarschen ist mit großem Abstand Tabellenführer und dadurch auch krasser Favorit gegen uns. Sie sind ein eingespieltes Team und seit 13 Spielen ungeschlagen. Ihre Vorteile liegen vor allem in der Körpergröße und der Blockstärke.“

Zuletzt haben die Spielerinnen aus Wietmarschen mit 3:0 gegen den FC Leschede gewonnen. „Jetzt wollen sie mit einem deutlichen Sieg gegen uns die Meisterschaft klarmachen“, so Gartemann.

In den Augen des Trainers hat seine Mannschaft nichts zu verlieren. „Die Mädels sind heiß auf das Spiel, vor allem wollen wir uns besser präsentieren als vergangene Woche in Hannover, als wir unnötige drei Punkte liegen gelassen haben.“

Zwar konnte das Gartemann-Team aufgrund von Krankheitsfällen nicht vollständig trainieren, „dennoch wollen wir unserem Publikum eine kämpferische Leistung zeigen, Wietmarschen ärgern und vielleicht wie auch schon im Hinspiel den einen oder anderen Punkt mitnehmen.“

Oberliga, Frauen: Heimspieltag für den FC Leschede II: Am Samstag (14 Uhr) erwartet die Mannschaft von Marita Löcken zunächst die TSG Westerstede und anschließend den TV Schledehausen.

Für beide Gäste-Teams ist der Relegationsplatz noch in Reichweite. Sie werden also konzentriert und fokussiert an die Spiele herangehen. Die Leschederinnen, die erst einen Sieg in dieser Saison errungen haben, werden sich aber nicht kampflos aufgeben und versuchen für eine Überraschung zu sorgen.

Schledehausen liegt derzeit mit 29 Punkten auf dem dritten Rang und hat einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz (Tecklenburger Land Volleys). Westerstede ist Vierter mit 22 Punkten und hat noch ein Spiel weniger auf dem Konto.

Krönt sich Lohne mit der Meisterschaft?

Auch der SV Union Lohne darf über einen Heimspieltag freuen. Bei den Duellen am Samstag (ab 15 Uhr) mit VC Osnabrück II und BW Emden-Borssum kann die Mannschaft vom Trainerduo Katharina Schöttmer/Harald Nüsse die Meisterschaft perfekt machen.

In beiden Spielen sind die Lohnerinnen Favorit. Osnabrück befindet sich derzeit mit sieben Siegen auf dem siebten Tabellenrang. BW Emden-Borssum ist Achter. Beide Teams benötigen für den Klassenerhalt die Punkte. Die Zuschauer dürfen sich also auf spannende Spiele freuen.

Verbandsliga, Herren: Der SV Union Lohne bekommt es am Samstag (15 Uhr) in Dissen mit dem TuS Aschen-Strang zu tun.

Die Gastgeber brauchen die wichtigen Punkte, um noch vom Relegationsabstiegsplatz zu springen. Lohne hingegen will mit drei Punkten den Kontakt zum Relegationsaufstiegsplatz halten. Im Moment liegen die Lohner mit drei Punkten Rückstand auf Rang drei. Im Hinspiel überzeugte Lohne mit 3:0.

Verbandsliga, Frauen: Spannung pur in Salzbergen: Zunächst trifft die Alemannia am Samstag um 15 Uhr auf Abstiegskandidat Oldenburger TB II. Die Oldenburgerinnen haben erst sechs Punkte gesammelt und kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt.

Salzbergen könnte hingegen mit einem Sieg Anschluss an den sechsten Tabellenrang halten. Momentan liegt der SVA mit sieben Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz, hat aber auch noch ein Spiel weniger als Union Emlichheim III (24 Punkte).

Im zweiten Spiel (17 Uhr) geht es gegen den MTV Lingen, der die Punkte dringend braucht, um im Rennen gegen Raspo Lathen um den Relegationsplatz weiterhin ein Wörtchen mitreden zu können.

Kopf-an-Kopf-rennen zwischen Raspo und MTV

Die Lathenerinnen spielen gleichzeitig bei Union Emlichheim III. „Das anfangs der Saison angestrebte Ziel, im oberen Tabellendrittel mitzumischen setzt das Team derzeit sehr gut um“, so Raspo-Trainer Rob Hukema. „Dennoch ist zum nahenden Saisonende nochmals die volle Konzentration gefordert.“

Das ebenfalls junge Team von SCU-Trainer Mirko Reich hat gerade in den beiden letzten Spielen gegen Salzbergen und Emlichheim IV gezeigt, was in ihnen steckt und wichtige Punkte eingefahren.

Landesliga, Herren: Erst einmal in diesem Jahr war Sparta Werlte gefordert. Gegen den VC Osnabrück setzte es eine 0:3-Niederlage.

Mit der VSG Aschen/Drebber wartet nun der Vorletzte auf Werlte. Die Spartaner sollten sich wie beim 3:1 im Hinspiel präsentieren, um nicht noch auf den Relegationsplatz zu rutschen. Der letzte Sieg der Gastgeber ist bereits acht Spiele her.

Für die VG Aschendorf/Papenburg steht nach dem 0:3 gegen die VG Emden das nächste Topspiel an. Mit dem SV Nortmoor wartet am Samstag (15 Uhr) der Tabellendritte auf den Zweiten. Beide Teams trennen nur zwei Punkte. Mit einem Sieg könnte sich die VG einen ordentlichen Vorteil verschaffen. Im Hinspiel behielt Aschendorf/Papenburg mit 3:0 klar die Oberhand.

Landesliga I, Frauen: Alles oder nichts könnte es schon am Samstag ab 15 Uhr beim TV Meppen heißen. Mit BW Emden-Borssum II kommt zunächst der Tabellennachbar (Platz neun) in die Sporthalle beim Windthorst Gymnasium. Der Sieger darf sich weiterhin berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.

Anschließend kommt es zum Duell mit Union Lohne II. Die Lohnerinnnen befinden sich noch im Aufstiegsrennen, würden bei einer Niederlage aber den Kontakt nach oben verlieren. Der TVM sollte sich auf etwas gefasst machen und konzentriert an die Partie herangehen.

Salzbergen II, SCSV II und Leschede III auswärts gefordert

Landesliga II, Frauen: Eine vermeintlich leichte Aufgabe steht Alemannia Salzbergen II am Samstag (15 Uhr) beim Hagener SV bevor. Der Gastgeber ist Schlusslicht der Landesliga II und hat bisher noch kein Spiel gewonnen. Im Kampf um die Meisterschaft hat Salzbergen gute Aussichten, darf sich aber in keinem Spiel einen Ausrutscher leisten.

Am Samstag um 17 Uhr ist der SC Spelle-Venhaus II bei BW Schinkel an der Reihe. Der SCSV II befindet sich derzeit als Achter auf einem Abstiegsplatz. Schinkel hingegen ist Sechster und hat zwei Punkte mehr auf dem Konto. Mit einem Sieg gegen einen direkten Abstiegskandidaten könnten sich die Spellerinnen eine gute Ausgangsposition für den Ausgang der Saison verschaffen.

Auf den FC Leschede III wartet mit dem VC Osnabrück IV der Tabellenvorletzte. Mit einem Sieg kann der FCL III seine Serie auf vier Siege in Folge ausbauen.