Emsbüren. Im Vitrinenschrank von Arne Möller dürfte nach dem Jahr 2018 kaum noch Platz für weitere Pokale und Medaillen sein. Der Höhepunkt für den 18-jährigen Emsbürener waren die beiden EM-Titel bei den Europameisterschaften im irischen Kilkee/Limerick.

Doch bis es so weit war, musste sich Möller zunächst bei unterschiedlichen Meisterschaften für den DLRG-Junioren-Bundeskader qualifizieren. Um nichts dem Zufall zu überlassen, gab der Schüler des Berufskollegs Rheine bei jedem Wettkampf Vollgas.





Titel am laufenden Band

Für die Deutsche Junioren-Nationalmannschaft landete er bei den International Pool Champions im niederländischen Dordrecht in den Kategorien 200 m Super Lifesaver, 100 m Lifesaver, 100 m Kombinierte Rettungsübung und 200 m Hindernisschwimmen jeweils auf Platz eins. Auch bei den Landesmeisterschaften war Möller in der Schwimmhalle und im Freigewässer nicht zu schlagen und stand zweimal ganz oben auf dem Treppchen. Beim Junioren Rettungspokal (JRP), Deutschlands wichtigstem DLRG-Nachwuchswettbewerb für 14- bis 18-jährige Sportler im Rettungsschwimmen in Wesel/Dinslaken, sammelte er mit dem Team Niedersachsen einen ersten und zwei zweite Plätze, hinzu kamen ein erster und ein dritter Platz im Einzel. Bei den International Atlantic Games in Frankreich holte der 18-Jährige mit der Nationalmannschaft in der Team-Gesamtwertung Gold. Bei den Deutschen Meisterschaften erlangte er im Mehrkampf und in der Kategorie 200 m Super Lifesaver Bronze.

Als krönender Jahresabschluss folgten die beiden EM-Titel mit der Staffel (4x50 m Gurtretterstaffel und Staffel Oceanman) bei den Junioren-Europameisterschaften sowie Platz zwei in der Team-Gesamtwertung hinter Spanien.

World Games als Ziel

Damit auch der Übergang aus dem Junioren- in den Seniorenbereich reibungslos abläuft, trainiert Möller bis zu sechsmal in der Emsbürener Schwimmhalle. Außerdem darf auch ein wenig Kraftsport nicht fehlen. Neben dem Rettungsschwimmen ist er zudem im DSV-Schwimmen erfolgreich.

Einen großen Traum, der sich derzeit noch nicht realisieren lässt, hat Möller noch: „Es wäre super, wenn Rettungsschwimmen eines Tages olympisch wäre. Ansonsten will ich aber auf jeden Fall zu den World Games.“