Sögel. Bei der Jahreshauptversammlung des Kreisfachverbandes Badminton in Sögel war die Auflösung der Kreisfachverbände Emsland und Grafschaft Bentheim wichtigstes organisatorisches Thema. Im ersten Halbjahr 2020 soll eine gemeinsame Region gebildet werden. Bis dahin müssen noch Gespräche mit den beiden Kreis-Vorständen und Vertretern der einzelnen Badmintonabteilungen geführt werden.

Der Kreisvorsitzende Marcus Weltzien begrüßte besonders den Ehrenamtsmanager des Niedersächsischen Badmintonverbands, Markus Bennewitz, und den Vorsitzenden des Kreisfachverbandes Grafschaft Bentheim, Stefan Hagelskamp. Im Jahresbericht hob er besonders den SC Osterbrock hervor, dessen erste Mannschaft als Meister der Verbandsklasse feststeht und in die Landesliga Nord aufsteigen wird. Das gelang als letztem emsländischen Team dem TV Papenburg im Jahre 2004.



Teilnehmer für Hobbyliga gesucht

Die Hobbyliga Emsland, in der Viererteams weitgehend regelfrei im Einzel und Doppel gegeneinander antreten können, sucht für die nächste Saison weitere Teilnehmer. Es dürfen auch emsländische Mannschaften starten, die nicht dem Kreisfachverband angehören. Die Kreis- und Hobby-Meisterschaften O19 werden in diesem Jahr an zwei verschiedenen Wochenenden stattfinden, weil die Teilnehmerzahlen im letzten Jahr rückläufig waren





Wahlen einstimmig

Weltzien bedankte er sich bei seinen Vorstandskollegen Florian Bruns und Sascha Reisüber für viele Jahre gute Arbeit; sie sind aus dem Vorstand ausgeschieden. Zur Wahl standen alle Vorstandsämter außer denen des 1. Vorsitzenden und der Kassenwartin. Die Versammlung wählte alle Kandidaten einstimmig. Neu im Vorstand sind Carina Mertens aus Werlte (Schüler- und Jugendwartin) und Marina Moll aus Salzbergen (Sportwartin). Wie im Vorjahr konnte das Amt des Pressewarts nicht besetzt werden.

Ehrennadeln verliehen

Ehrennadeln des Niedersächsischen Badmintonverbandes erhielten Peter Evering in Gold für 25-jähriges Engagement als Schiedsrichterwart, Sascha Reisüber in Bronze für zehn Jahre als Fachwart Medien sowie Marcus Weltzien ebenfalls in Bronze für zehnjähriges Engagement in verschiedenen Ämtern im Kreisfachverband Emsland.

Aktuelle Infos zum Badmintonsport im Emsland gibt es im Internet unter www.badminton-emsland.de.