Hildesheim. Der erste wichtige Wettkampf des Jahres stand für die Frauenmannschaft des TV Meppen mit der DMS (Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen) in Hildesheim auf dem Programm. Als einziger emsländischer Vertreter in der Landesliga schafften sie den Klassenerhalt.

Von der Bundesliga bis in die Bezirksligen wurde bundesweit in mehreren Abschnitten das gesamte Olympische Programm durch die Mitglieder der Mannschaften in zwei Wochen geschwommen. Die Zähler, ausgerichtet am Weltrekord (1000 Punkte), werden summiert. Die punktstärksten Mannschaften steigen auf, die schwächeren in die niedrigeren Ligen ab. Intensiv wurde diskutiert, welcher Platz in diesem Jahr zum Verbleib in der Landesliga reichen würde. Durch den Idealfall, dass mit Hannover 96 und die SG Region Oldenburg zwei niedersächsische Aufsteiger den Abstieg von TV Jahn Wolfsburg und der TWG 1861 Göttingen aus der 2. Bundesliga kompensierten, sicherten sich die Kreisstädter als Achter der Landesliga mit 12.334 Punkten den Klassenerhalt.

Duo sammelte über 2000 Punkte

Im Gegensatz zum Vorjahr stand die Aufstellung des Meppener DMS-Teams relativ frühzeitig. Es galt, keine Frühstarts zu riskieren, gute Wenden zu machen und um jeden Meter zu kämpfen. Die meisten Punkte erreichte Nicole Heidemann wieder erstligareif über 100 m und 200 m Brust und Schmetterling mit 2457 Punkten. Über 2000 Zähler (2046) sammelte Victoria Buß über 50 m, 100 m und 200 m Freistil sowie 100 m Schmetterling zudem mit persönlichen Bestzeiten über die Freistilsprintstrecken. Knapp unter dieser Grenze (1986) blieb Sophie Buß bei ihren Starts über 200 m und 400 m Lagen sowie 100 m Brust und Freistil. Tabea Berling war die vierte im Bunde, die vier Starts zu absolvieren hatte, und dafür 1800 Punkte sammelte. Sie erzielte Bestzeit über 100 m und 200 m Rücken sowie 200 m Lagen und kam über 200 m Brust knapp heran.

Erste DMS für Kimberley Ostermann

Ihre erste DMS für den TVM bestritt Kimberley Ostermann mit 400 m und 800 m Freistil sowie 400 m Lagen (Bestzeit). Sie steuerte 1270 Punkte zum Gesamtergebnis bei. Miriam Menke steigerte sich im Laufe des Wettkampfs und erreichte bei drei Starts 1208 Punkte über 100 m und 200 m Rücken sowie 200 m Freistil. Konditionell anspruchsvolle Strecken bewältigte Rebekka Conen mit 400 m und 800 m Freistil und 200 m Schmetterling in guten Zeiten (1080). Sandra Geiger startete über ihre Lieblingsstrecke, die 50 m Freistil, und holte starke 487 Punkte.