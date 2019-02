Lingen. Im Gespräch mit Jan Hofschröer von der Lingener Rudergesellschaft spürt man sofort, wie der 16-Jährige für das Rudern brennt. Sein Talent und sein eiserner Wille haben ihm im vergangenen Jahr zwei Deutsche Junioren-Meistertitel errudern lassen.

Der Medaillenregen begann für Hofschröer bei den Landesmeisterschaften der U-17-Junioren mit der Goldmedaille mit dem Team Nordwest im Achter.





"Endlich haben wir sie mal geschlagen"

Im Juni 2018 folgte der große Auftritt bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften auf dem Fühlinger See in Köln. Nach einem perfekten Start lagen die Niedersachsen gemeinsam mit der Renngemeinschaft aus Berlin an der Spitze des Feldes. Schlag um Schlag setzte sich das Team Nordwest vom Gegner ab und holte mit einer knappen Bootslänge Vorsprung den DM-Titel. "Endlich haben wir sie mal geschlagen", freute sich Hofschröer.

Hier geht es zur Abstimmung bei der Sportlerwahl



Nur wenige Stunden später ging der niedersächsische U-17-Auswahlachter mit Hofschröer ins Rennen. "Obwohl einige Ruderer im Viererrennen am Vormittag einige Körner verloren hatten, erkämpften sie sich noch Platz drei", sagte Werner Irmer, Heimtrainer von Hofschröer, nach dem Rennen.

Ein Titel ist nicht genug

Doch der Schüler des Lingener Gymnasiums Georgianum, der an "eigentlich allen Tagen" in der Woche entweder auf dem Wasser oder im Kraftraum zu finden ist, wollte noch mehr.

Anzeige Anzeige

Jetzt abstimmen: Nachwuchssportler 2018 im Emsland



Bei den 22. Deutschen Sprintmeisterschaften auf dem Aasee in Münster krönte er sich als Schlagmann des U-17-Ruderachters des Teams Nordwest über 350 Meter ebenfalls zum Deutschen Meister. Ein guter Start brachte die Führung für den Achter, der Schlag um Schlag bis ins Ziel auf eine halbe Bootslänge ausgebaut werden konnte und als Erster vor den Booten des Essener Ruder-Regattavereins und dem Ruderclub Hansa Dortmund über die Ziellinie fuhr.

Olympia als großes Ziel

Für die nähere Zukunft will sich Hofschröer die Juniorenweltmeisterschaften vorknöpfen. "Ich komme jetzt in die U 19 und würde gerne eine Medaille bei den Juniorenweltmeisterschaften erringen. Sollte es in diesem Jahr nicht klappen, habe ich aufgrund meines Alters nächstes Jahr noch die Möglichkeit", so Hofschröer, der auch die Olympischen Spiele im Blick hat. "Olympia ist für jeden Sportler das große Ziel, aber erst mal kommen die Juniorenweltmeisterschaften."